Pešán: Cizina je zprofanovaná a trhá vazby. Jak řešit přebujelé soutěže?

Dostal kupu pravomocí a musí dokázat, že on je tím vyvoleným, co dá hokej do pucu. Filip Pešán (42) je déle než rok šéftrenérem svazu, nově i koučem národního týmu, čili výkonnou jedničkou ostře sledovaného resortu. Dokáže ho vyzvednout z doby temna, o níž sám zkraje roku mluvil? „Musíme přestat předčasně a zbytečně tlačit na mladé hráče,“ poukazuje, co míní změnit.

Nástupce Miloše Říhy netuší, kdy a zda vůbec roztlačí reprezentační sezonu. Ruce v kapsách ovšem Filip Pešán podle všeho nemá. Uskutečnit setkání s ním vyžaduje trpělivost. „Mám hromadu schůzek a meetingů,“ omlouvá se. Když na rozhovor dojde, působí vitálně. Zdá se, že něco rozjíždí. Zároveň platí, že takových snah tu byla celá řada. A hokej to extra neposunulo. Dokáže to on?

Reprezentace zrušila srpnový turnaj v Brně, další vývoj je v mlze, do toho České Budějovice hlásí 17 hráčů nakažených koronavirem, kluby se hrozí existenčních potíží. Co se vám u toho honí hlavou?

„V této složité době a i z pohledu člověka ze svazu bylo nesmírně důležité uzavření soutěží. Je dobře, že se to zmrazilo a nebude se sestupovat. Za této vpravdě šílené situace by bylo obrovským otazníkem dohrání soutěží. Doufám, že na všech frontách a na všech úrovních se začne hrát. Ať už bez diváků, nebo ideálně s nimi. Jsem optimistou, sázím na to, že hokej je pro celou Evropu fenomén a že se udělá maximum pro to, aby se mezinárodní program i národní ligy rozeběhly. Byť s komplikacemi a redukovaně.“

Věříte i ve změnu vnímání koronaviru, který už není takovým strašákem? Minimálně pro vrcholové sportovce. Zrovna hokej nutně potřebuje upravený náhled od epidemiologů a spol.

„Kdekoli se pohybuju, vidím, že lidé se s covidem naučili žít, stal se běžnou součástí našich životů. Znám spoustu lidí, kteří si nákazou prošli, už nejde o žádnou senzaci.“

Pociťujete trenérský absťák? Času od vašeho posledního zápasu s Libercem v Třinci ve finále extraligy v dubnu 2019 uběhlo víc než dost…

„A ještě ke všemu to byl prohraný zápas… Absťák mám. Těšil jsem se na srpnový brněnský turnaj, na tréninky, ale bohužel, taková je situace. Nebudu fňukat.“

Neztratíte automatismy a nepotrvá, než vládu nad střídačkou zase dostanete do krve?

„Věřím, že ne a automatismy naskočí okamžitě. Není sranda být tak dlouho bez koučinku, zároveň jsem cítil, že potřebuju i odpočinek, ubrat na tempu. Ve vrcholovém hokeji jsem byl bez ustání strašně dlouhou dobu a pauza by mě mohla osvěžit. Jen nesmí být moc dlouhá.“

Má cenu bavit se nyní s adepty reprezentačního dresu?