Hronek měsíc nehrál, pak sestřelil Švédy. Nahrávky lítaly, liboval si bek

První zářez na pažbě si udělal nový trenér reprezentace Filip Pešán. Se dvěma nováčky v sestavě vstoupil český tým do sezony na Karjala Cupu vítězstvím 3:1 nad Švédy. Základ úspěchu položil na konci první třetiny, kdy se v přesilovkách utrhl o dva góly. „Tím jsme se dostali do zápasu. Vyšel nám signál, podruhé jsme to taky dobře sehráli. Jsem rád, že se to povedlo,“ vracel se obránce Filip Hronek, který měl prsty v obou trefách.

První výhodu využil český tým po devíti vteřinách, druhou po minutě. Hronek si nejprve sjel z modré čáry na střelu a po nabití od Hynka Zohorny nechytatelnou peckou nedal švédskému brankáři Rubinovi šanci. „Bylo to hlavně dobře sehrané, téměř na jeden dotek, nahrávky lítaly. Švédi s tím nepočítali, vyšlo to. Trefil jsem to dobře,“ pousmál se.

Záhy vtiskl Hronek myšlenku další úspěšné akci. Poslal puk před brankoviště, kde se odrazil od brusle Andreje Nestrašila k Hynku Zohornovi. Ten měl před sebou díru jako do lodi, která v bouři narazila na útes. Češi se od začátku se hodně drželi na puku. Švédy k ničemu nepustili, aktivní hrou je až zaskočili. To ovlivnilo průběh celého utkání.

„Pohybem jsme si vynutili právě ty přesilovky a trošku je i tlačili,“ pokračoval Hronek, který se po dlouhé pauze vrhl do ostrého zápasu. „Bylo to něco jiného. Ke konci už jsem nebyl tak čerstvý, ale bylo to celkem v pohodě. Taky hrát bez diváků je taky těžší, člověk se do toho hůř dostane, ale situace je taková, jaká je, nedá se nic dělat. Hlavně, že jsme vyhráli,“ řekl jeden z nejlepších aktérů v českém dresu.

Na začátku třetí části snížil na 3:1 Max Friberg. Dvojnásobný vítěz Ligy mistrů s Frölundou a svého času nejlepší střelec juniorského šampionátu při čtvrtém startu za Tre kronor začínal ve čtvrtém útoku, ale na začátku třetí části trefou na 3:1 vykřesal Švédům naději a pak vyšplhal mezi vyvolené, kteří tři minuty před koncem po odvolání gólmana začali v šesti obléhat českou branku.

„Dali jeden gól, nic se nedělo, vůbec žádná panika. Zůstali jsme v klidu. Sice si vytvořili nějaký tlak, i dobré šance, ale Bart ( Patrik Bartošák ) to pochytal, když už něco měli,“ vracel se Filip Hronek. České mužstvo to zvládlo. Na přípravu mělo čtyři společné tréninky během tří dnů. „Sedá si to, všichni se tolik neznáme, ale podmínky mají stejné i ostatní. Někteří jsme nehráli měsíc, tempo bylo vyšší, ale na repre se prostě jezdí. Hlavně, že se od toho vítězství můžeme odrazit dál.“