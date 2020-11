Hrachovina se vrátil k výbušnému videu: Šlo o jedno slovo. Zůstanu svůj

Dominik Hrachovina zažil v sobotním utkání proti Finsku premiéru v reprezentačním dresu. Více než jeho vychytaná nula při výhře 2:0 se ale během srazu mluvilo o jeho názorech ohledně koronaviru, za které se posléze musel omlouvat realizační tým v čele s hlavním trenérem Filipem Pešánem.

Jak se s odstupem času 26letý gólman na celou situaci dívá? „Lituju, že jsem mluvil vulgárně. A toho, že jsem možná svůj názor neřekl nějak rozvážněji a třeba jsem ho nerozvedl tak jako teď tobě tady. Mrzí mě, že jsem přidělal starosti realizačnímu týmu. Ale ten názor bych určitě nevzal zpátky,“ prozradil ve videorozhovoru pro iSport TV.

Hrachovina nečekal, že se z jeho výroků vytvoří tak velká kauza. „De facto jsem řekl jedno slovo. Kdybych to víc rozvedl, tak by z toho nic tak velkého nebylo. Stalo se, co se stalo. Člověk se poučí,“ nedělá si z toho příliš velkou hlavu.

Kromě toho současný brankář finského týmu Tappara Tampere přiznal, že mu přišlo několik negativních zpráv. Kapitán posledních českých mistrů světa Tomáš Rolinek se dokonce vyjádřil tak, že by Hrachovina neměl reprezentovat. Zároveň se ale dočkal i zastání, například od kolegy Patrika Bartošáka. „Od svého postoje, zajímání se o věci a ventilování svých závěrů určitě neopustím,“ zakončil povídání v pořadu SE SIMONOU.

