Hokejisté v bublině uvidí jen hotel a stadion. V prvním útoku začne Kaše

Nemůžou nikam. Hokejová reprezentace je v Moskvě izolovaná v hotelu. Vánoční krásy ruské metropole uvidí maximálně z autobusu po cestě za zimák. „Je to škoda, ale jsme tady kvůli hokeji,“ krčí rameny útočník David Kaše. Právě on povede reprezentaci z pozice prvního centra do čtvrtečního utkání s Finskem. Kvůli problému s hraničními hodnotami testu na COVID-19 vynechal dva tréninky Radan Lenc, ale po negativním kontrolním testu se znovu připojil k týmu.