Za démonem Vladařem zvonila Loreta. Co bude v Litvínově s Petružálkem?

Bez něj by zápas dopadl možná jinak. Daniel Vladař drží Pardubice, v posledních třech utkáních inkasoval dva góly a Dynamo urvalo osm bodů, všechny venku. Po Brnu a Liberci dobylo taky Litvínov, vyhrálo 2:1 po nájezdech. Ale za démonem v brance Východočechů to občas zvonilo jak na Loretě. To jak Verva rozezněla tyče. Jednou vyletěl puk dokonce po dvou odrazech. Jinou trefu rozhodčí odvolali po trenérské výzvě.

Výkony Dynama jdou nahoru od chvíle, co tým převzal Richard Král. Skvěle pomohly posily, jako jsou Marek Ďaloga, Anthony Camara a Dan Vladař. V šesti zápasech vychytal čtvrtou výhru, po úterním duelu stlačil brankový průměr na 1,29 a úspěšnost jeho zákroků vyskočila na 95,58 procenta. „Hlavně neinkasujeme tolik branek. Základem je výborný Dan, to všichni víme. Ten to podpořil i tentokrát, ale celá obrana se zpevnila. Když brankář chytí něco navíc, hráči si věří, z toho to pak celé vychází,“ vracel se asistent trenéra David Havíř.

Zápas to byl vyrovnaný, jen ve druhé třetině Litvínov soupeře přehrával, přestřílel ho 11:2. Největším problémem je však koncovka. Navíc už v 8. minutě Lukáš Válek trefil tyč, na konci prostřední části Richard Jarůšek dokonce nadvakrát, jeho střela se odrazila do jedné strany konstrukce do druhé, načež kotouč vyletěl ven.

Nejlepšímu střelci Vervy nebylo proti Pardubicím vůbec přáno. Ve 33. minutě za stavu 0:1 jejich střídačka využila trenérské výzvy. Domácí Přemysl Svoboda upadl do brankoviště a pod ním uvízla i Vladařova hůl. Obránce Jan Zdráhal ho tlačil k ledu, volný prostor svižně vymetl Jarůšek. Jenže po prověření na videu rozhodčí rozpažil, že došlo k ataku brankáře. Verva se tak dočkala vyrovnání až ve třetí části.

„Dostal jsem to na pravé křídlo, natlačil se před bránu. Myslel jsem, že mě faulovali, z opakovaného záznamu jsem ale viděl, že mi podjela brusle. Skončil jsem v brankovišti a chtěl se co nejdřív zvednout, držel mě tam však jejich bek. O té situaci jsem nevěděl, jen jsem pak slyšel sirénu, že jsme dali gól. Po posouzení ale bohužel pro nás gól neplatil,“ řekl Svoboda.

Při neúčasti reprezentantů Patrika Zdráhala a Jana Myšáka povolal Litvínov zálohy. Svoboda před měsícem nehrál ani v prvoligovém Ústí nad Labem, mezitím zamířil do Litoměřic. Po pondělním tréninku ho hodně překvapila zvěst, že si ho vytáhli do Vervy. Po návratu do elitního celku byl na ledě znát, během zápasu se posunul do prvního útoku.

„Přece jen jsem cítil, že to mělo velké tempo, sám jsem měl problémy, abych to udýchal. Ještě před měsícem jsem skoro nehrál, neměl fyzičku, teď musím makat a dostat se do toho, abych byl připravený, až zase dostanu šanci. Během měsíce se všechno otočilo, budu dělat všechno, abych hrál,“ pokračoval Svoboda. „Bylo vidět, že mu chutná. Vypadl Zdráhal, který je v repre, potřebovali jsme to oživit. Svůj úkol zvládl,“ hodnotil kouč Vladimír Országh.

Vedle Svobody se objevil taky další navrátilec Josef Jícha. Zato opět nehraje zkušený Jakub Petružálek . Za Litvínov nastoupil v tomto ročníku jen pětkrát, z toho dvakrát po restartu extraligy. Naposledy hrál 27. listopadu zrovna v Pardubicích, proslýchá se, že ho klub nabídne jinam. „Trénuje s námi, uvidíme, jak se bude situace vybíjet. Dali jsme šanci mladším, bruslařskému mužstvu. Uvidíme, co nejbližší dny přinesou,“ mluvil v náznacích litvínovský trenér.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 50:48. M. Hanzl Hosté: 13:50. Rohlík, . Mikuš Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Štich (A), Demel, Kudla – Zygmunt, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – P. Svoboda, Gerhát, Válek – Helt, Jícha, M. Havelka. Hosté: Vladař (Kantor) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Holland, Vála – Svačina, Poulíček (A), Claireaux – Camara, R. Kousal, Paulovič – Kusý, Anděl, Rohlík – Machala, Matýs, Zeman. Rozhodčí Horák, Kika – Gabauer, Hlavatý Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

