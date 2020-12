Jaškin po Finech: Kolikrát vymýšlíme, je to hezké, ale nic z toho

Čeští hokejisté se radují z gólu Lukáše Jaška v zápase proti Finsku na úvod Channel One Cupu • Reuters

Mikael Ruohomaa slaví svou trefu do sítě Dominika Furcha • ČTK / AP / Pavel Golovkin

Dominik Lakatoš se raduje ze svého gólu proti Finsku v úvodním zápase Channel One Cupu • ČTK/AP

Byla to jízda. Velký pohyb a létání z jednoho konce hřiště na druhý. Česko ale nakonec s Finy v prvním utkání Channel One Cupu padlo 3:4. „Mohli jsme ten zápas rozhodnout pro nás. Ale měli jsme hodně ztrát, dělali zbytečné chyby a tím si dělali problémy,“ mrzelo Dmitrije Jaškina. Kanonýr z KHL se trefil v přesilovce 5 na 3. Celkově Česko ale v početních výhodách moc nebezpečné nebylo.

Chyběla větší přímočarost v přesilovkách?

„Měli jsme jich docela dost a určitě jsme měli víc střílet. Kolikrát jsme zbytečně vymýšleli a bylo to hezké, jen do brány nic nedojelo, takže nic z toho.“

Hodně pak ztěžovalo situaci, že Česko často prohrávalo buly, takže jste střídání začínali většinou bez puku?

„Jasně, hodně centrů nám nakonec nejelo, taky jsem na pár vhazování šel. Ale centr nejsem, Andy Nestrašil taky úplně ne, Kašička to samé... Lukáš Sedlák se zranil, takže tohle bylo těžké hodně.“

S Nestrašilem a Kašem jste si herně sedli?

„Špatné to nebylo, ale ještě by to chtělo si dávat přesnější nahrávky, protože takhle pak všechno honíme po rozích.“

Byla velká změna stylu, jestli vedle sebe máte Šipačova, nebo jiné spoluhráče v reprezentaci?

„V Dynamu puky většinou naháním já, tady mi kluci i pomáhali, takže tady to bylo pro mě o něco snazší.“