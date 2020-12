Pešán namíchl vedení Varů. Kouč se brání: Jít na Švédy v deseti?

Tři zápasy od čtvrtka do neděle za reprezentaci v Moskvě. A v pondělí odpoledne už zase extraliga v Třinci, čili čtvrtý duel v pěti dnech na vysokém levelu. Karlovarský útočník David Kaše má v nohách mimořádnou zápasovou nálož, navrch cestování do Ruska a zpět. A ve Varech cítí zlobu. „Trenér Pešán nedodržel vzájemnou dohodu,“ zlobí se na západě Čech na kouče národního týmu. Ten se brání. „Na Švédy nejde jít v deseti hráčích…“

Druhý díl evropské Tour píše specifickou dohru. V Karlových Varech netají naštvání z kroku, jenž narazil na zavedenou praxi na trase reprezentace – klub. Na nepsanou dohodu ohledně hráčského vytížení v elitním mužstvu. Dá se to shrnout asi takto: My vám hráče poskytneme, vy nám ho nezničíte…

Nominace Filipa Pešána na Channel One Cup, kde Češi skončili čtvrtí, se nerodila lehce. Zvlášť s ohledem na covidovou dobu, v níž Tipsport extraliga chvatně zahlazuje zápasové manko z podzimu. I z toho důvodu mezi Karlovými Vary a stavitelem národního celku měla vzniknout dohoda o nasazování klíčových útočníků Energie Davida Kašeho a Jakuba Lauka. Druhý jmenovaný nakonec kvůli zranění zůstal doma.

Kouč a sportovní manažer Martin Pešout si přál, aby Kaše neabsolvoval nedělní duel se Švédy a byl ready na pondělní partii na ledě Ocelářů (4:3n pro Vary), kterou útočník proměněným nájezdem rozřešil. „Filip Pešán mi původně volal, že by chtěl do Moskvy Davida Kašeho a Kubu Lauka. A že bere s sebou víc hráčů s tím, že rozprostře jejich nasazení tak, aby všichni nemuseli hrát tři utkání. To mi přišlo seriózní. Kuba Lauko pak do Ruska nejel, ale to nic neměnilo na naší dohodě ohledně Davida,“ líčí Pešout svůj pohled.

Kaše patří ke klíčovým hráčům Energie, kvůli srazu přišel o duel v Liberci (14. prosince), Pešout ho chtěl mít fit v pondělí odpoledne do Třince. „Považoval jsem za uzavřenou věc, že Kaše v neděli hrát nebude. A to ještě Filip Pešán mezi řečí oceňoval, jak se k tomu ve Varech pozitivně stavíme, že s jinými kluby to má složitější. A v neděli ráno koukám s vytřeštěnýma očima, že je Kaše v sestavě na Švédy…“

V Karlových Varech kolem toho bylo velké haló. Pešouta naštvalo, že se mu Pešán neozval se změnou plánu. „Mrzí mě, že mi nezavolal, že má pádné důvody k tomu dohodu porušit a Davida nasadit. Mohl bych něco namítnout, ale skousnul bych, kdyby na tom trval. Je to reprezentace a i pro nás je to pořád dobrá reklama. Ale žádný telefonát mezi námi neproběhl. A ani Davidovi Pešán neřekl, že úmluva padá. Z toho jsem byl rozčarovaný,“ pravil Pešout.

Jeho pohled na choulostivou věc Filip Pešán poupravil, v pondělí navečer připojil svůj názor. „Všem manažerům jsem říkal, že se pokusím zohlednit jejich program, vyhovět jim, ale jen pokud to bude reálné. Zkrátka že klubům nezaručím, že se v tomto směru dostane na všechny.“

Pešout se v neděli večer s Kašem telefonicky spojil a dal mu na vybranou, zda sáhne k odpočinku a trip do Třince vynechá, anebo vyrazí s týmem. „Měli jsme volbu odehrát zápas v Třinci na jedenáct útočníků. Nikdo si nepřeje, aby se David kvůli přetížení zranil. Na to je příliš drahý hráč. Řekl mi, že chce hrát, že se těší.“

V utkání si nakonec elitní útočník Energie připsal v závěru základní hrací doby asistenci u důležitého gólu na 3:3 a v nájezdech pak bitvu rozhodl.

Očima Filipa Pešána: „Všem manažerům klubů, odkud jsem povolával hráče, jsem říkal to samé. Že se pokusím zohlednit jejich program, vyhovět jim, ale jen pokud to bude reálné. Zkrátka že klubům nezaručím, že se v tomto směru dostane na všechny. Bohužel není možné odehrát poslední utkání turnaje bez patnácti hráčů, musím mít k dispozici určitý počet hokejistů. Nominace na poslední utkání se rodila podle logiky, brali jsme ohled i na ročník narození. David Kaše je ročník 97 a ano, v jeho případě jsme zmíněnou dohodu či spíše debatu o ní nebyli schopni zrealizovat. S deseti borci jít na Švédy nejde.“

