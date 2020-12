Plusy a minusy nároďáku v Rusku: Nováčci, buly a nevyužitý Jaškin • FOTO: Koláž iSport.cz Poslední místo. Na závěr však jasná výhra 4:1 nad Švédy. Co ukázal tým Filipa Pešána na ruském turnaji Channel One Cup v Moskvě? Kdo nadchnul aktivitou a pohybem, proč zůstal kousek za očekáváním nejlepší střelec KHL Dmitrij Jaškin a co bylo největší bolestí ve hře reprezentace?

Plus – Pět premiantů Hned pět hráčů se na ruském turnaji radovalo z premiérového zásahu v národním týmu. Jmenovitě Lukáš Jašek, Dominik Lakatoš, Matěj Blümel Daniel Gazda a Pavel Pýcha. Celkem obléklo repre dres deset nováčků. „Nezklamali, někteří z nich určitě dostanou šanci i na příští akci,“ pravil kouč Filip Pešán. Zaujal zejména Jašek. Ve třech duelech bral tři body (1+2). Hýřil aktivitou, byl kreativní, několikrát soupeře donutil k faulu. Teď ho zřejmě čeká přesun z Třince do Vancouveru.

Plus – Pohyb I když to například proti Rusům v koncovce tolik nelepilo, pohyb měl český tým ve všech třech utkáních výborný. Dogmaticky dobře bruslícím Finům se Češi vyrovnali, Švédy pak agilností vyloženě předčili. Vynikali zejména Lukáš Sedlák a Radan Lenc. Právě dobrým pohybem a napadáním se pak národní tým zvládal dostat do tlaku, ze kterého pramenily gólové šance. Takovou hru trenér Pešán chce, aktivní. Tenhle tým rozhodně nebyl líný na krok.

Plus – Výhra na závěr Jasně, už o moc nešlo. Český tým už před duelem se Švédy věděl, že v Channel One Cupu stejně skončí poslední. O umístění se ale v přípravném turnaji až tolik nehraje. Hráči, kteří dostali šanci obléct národní tým, chtěli ukázat, že na to mají. Místo si zaslouží a pozvánku by rádi dostali i příště. Povedlo se to. Konec dobrý všechno dobré? Ne tak docela. Proti Tre Kronor to byl možná nejslabší výkon na turnaji, přesto přinesl první výhru.

Minus – Vhazování Nejdiskutovanější prvek hry českého týmu? Buly. Kdo by to byl před turnajem řekl, že právě kolem této disciplíny se bude točit tolik rozhovorů. Trenéru Filipu Pešánovi se z nominace omluvilo několik centrů. Proč nesehnal adekvátní náhradu, když doma zůstali borci jako Roman Horák, Tomáš Filippi nebo Petr Vrána, je otázkou. Pak žehral na absenci středních útočníků a přetlak křídel. „Nahánět puky nás stálo spoustu sil,“ přiznali sami hráči.