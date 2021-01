Koreis: Pešán se střelil do nohy. Být na místě Teplého, sesypal bych se

„Výsledek a předvedená hra jasně ukazuje, kde se český mládežnický hokej nachází,“ říká Koreis, když se ohlíží za juniorským šampionátem, ve kterém Češi skončili ve čtvrtfinále. Za zbytkem světa zaostávají. „Do zápasů s Kanadou nebo Amerikou vstupujeme jako absolutní outsider, samo za sebe mluvilo i to, jak se naši kluci radovali po vítězství nad Ruskem. Chápu, že měli radost, ale bylo vidět, že to absolutně nečekali,“ říká bývalý útočník Plzně či Komety.

Posun k lepšímu nepřijde hned, podle Koreise je otázkou několika let. Změny jsou ale potřeba. Co navrhuje? „Určitě by se měly zúžit mládežnické soutěže a zvýšit jejich věkové rozmezí. Když jsem se byl podívat na zápase extraligy juniorů, tři čtvrtě hráčů bylo s košíky, takže jim není ani osmnáct. Pak v této kategorii máte devatenáctiletého kluka, který tam vyniká, a chcete, aby ve čtvrtek hrál proti „dětem“ a druhý den proti třicetiletým hráčům v extralize. To je obrovský skok,“ vysvětluje.

Pár větami vrazil klín mezi všechny

Šampionát měl ostrou dohru, šéftrenér Filip Pešán na tiskové konferenci například zkritizoval přístup útočníka Michala Teplého. „Michal Teplý měl být jednou z vůdčích osobností dvacítek, asi se od něj čekal lepší výkon. Na druhou stranu si myslím, že by Filip Pešán neměl ventilovat zpětně nějaké věci, co se staly dva měsíce předtím,“ říká Koreis v návaznosti na to, jak trenér prozradil detaily o Teplého přístupu k tréninku, když byl pozván do reprezentačního áčka.

„V jeho věku bych se z toho asi sesypal. Ale myslím, že si sám pro sebe tu situaci vyhodnotil. Má podepsanou smlouvu s Chicagem, musí se soustředit hlavně na to, aby se prosadil rychle v NHL,“ doplňuje Koreis o mladém útočníkovi, který bojuje o šanci v organizaci Blackhawks.

Pešán si ostrou kritikou podle něj zavařil. „Měl by hokej u nás v republice stmelovat dohromady, ale naopak pár větami vrazil klín mezi všechny. Nedokážu si představit, jak by teď měl komunikovat s někým v klubu a bavit se, jak tam mají trénovat,“ glosuje Koreis. „Myslím, že se střelil do nohy, hodně si ztížil pozici. Všichni budou čekat na každé jeho malé zaváhání.“

