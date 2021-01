Majitel Mladé Boleslavi se zlobí na Pešána: Ať se podívá do garáže!

Filip Pešán po MS do 20 let zkritizoval práci v klubech • Profimedia.cz

Ačkoli Filip Pešán ubezpečoval, že jde v této souvislosti o nadsázku, která se mezi ráznými chlapy a mantinely používá, ve středočeském klubu to vnímají jinak. Jako urážku. „Necítím se být morální autoritou ani expertem, jak se má hrát hokej. Ale slova reprezentačního trenéra Filipa Pešána, který používá pro výchovu reprezentantů našeho státu výraz „zkurvená Boleslav“, to už opravdu přejít nelze,“ zdůrazňuje Jan Plachý v prohlášení, které zaslal deníku Sport.

Dlouholetý šéf Bruslařů zmiňuje skutečnost, že Mladá Boleslav se zhruba 45 tisíci obyvateli je sice třetí nejmenší extraligové město, ovšem významem patří k nejdůležitějším městům v republice. „Možná by se pan Pešán měl jít podívat do garáže, kde by zjistil, že právě z našeho města je jeho služební vůz, v němž se vozí, že hlavním sponzorem hokejového svazu a reprezentace je firma z našeho města a třetina sponzorů Bílých Tygrů dodává právě do Mladé Boleslavi,“ zdůrazňuje Plachý.

Pešánovi posílá radu a přání v jednom: „Asi by se občas měl podívat do novin, kdo je tahounem ekonomiky této země, kde má ta firma sídlo a kolik hrdých zaměstnanců této značky je fanoušky boleslavského hokeje. Teď už mu můžu přát jediné. Aby se nikdo z globálního marketingu firmy Škoda nedíval do novin a nečetl, jak pan Pešán tituluje Mladou Boleslav. Myslím, že by z něho moc velkou radost neměli.“

Byť se v momentálně jednom z nejlepších týmů Tipsport extraligy dušují, že celé extempore odkládají k ledu, je patrné, že v představitelích klubu bude naštvání přetrvávat delší čas. „Pešán se otevřeně přiznal tomu, že řekl, že Boleslav je zkurvená. To mluví za vše,“ podává důkaz o zlobě Václav Nedorost, sportovní ředitel Bruslařů.

Pešán je nekompetentní, nemyslíme si to sami

Pro připomenutí: spojení „zkurvená Boleslav“ Filip Pešán použil na tréninku při listopadové Karjale vůči Michalu Teplému. Mladému útočníkovi kouč, jenž loni v létě podepsal BK, vyčinil, že se nedostatečně snaží.

V úterním rozhovoru pro iSport Premium (celý ho čtěte ZDE>>>) nástupce Miloše Říhy popsal svou verzi incidentu. „Není pravda, co Radim zmiňoval, že bych Michalovi vyčítal, že odešel do zkurvené Boleslavi. Nikdy jsem Michalův přestup neřešil. Na Michala jsem začal řvát v zápalu tréninku a teď budu citovat naprosto přesně: Kurva, tady seš na srazu nároďáku, tady budeš zařezávat! Takhle si trénuj v tý zkurvený Boleslavi!“

„Na věci to nemění vůbec nic,“ reaguje Nedorost a dodává, že klub pevně stojí za vyjádřeními Radima Vrbaty v pondělním rozhovoru pro iSport Premium (celý ho čtěte ZDE>>>). „Tímto vystupováním a rétorikou je Filip Pešán pro nás v tuto chvíli zcela nekompetentní osobou v čele českého hokeje. Podle reakcí, které se k nám od hokejových osobností dostaly, si to evidentně nemyslíme sami.“

Proti jeho případné návštěvě klubu rozhodně nemají námitek. „Každopádně uvítáme, pokud za námi přijede, abychom si některé věci mohli vyříkat osobně. Tímto pro nás celá kauza končí a chceme se už soustředit na závěr úspěšně rozehrané sezony,“ dodává sportovní ředitel Nedorost.

