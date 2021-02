Narodil se v Anglii, čeká ho debut za Česko: Nároďák? Splněný sen!

Narodil se v anglickém Burnley, jinak je to ale Čech. Tátu má Angličana, mámu Češku, proto to netypické jméno. „Rodiče se rozvedli, když mi byl nějaký měsíc. Neklapalo to mezi nimi, tak jsme se odstěhovali zpátky do Česka, protože tady máme rodinu,“ upřesňuje Oscar Flynn svůj původ.

Vyrostl v Mladé Boleslavi, kde zkoušel i fotbal. Nakonec vyhrál hokej. I přes menší a lehčí postavu (174 cm, 71 kg) se vypracoval až do extraligového áčka. V jednadvaceti má na kontě už 130 startů a 42 bodů za 15 gólů a 27 asistencí. Náramně si sedl v útoku s dalšími mladíky Ondřejem Najmanem a Pavlem Kousalem. Milovník puku řádí i v nájezdech, kde se může pyšnit skvělou úspěšností. Z deseti pokusů proměnil v této sezoně hned sedm. A minulý týden přišla i první pozvánka do národního týmu, se kterým v pondělí odletěl do Švédska na další podnik Euro Hockey Tour.

Pardubice - Mladá Boleslav: Obrat Středočechů dokonán. V desáté sérii rozhodl Flynn, 4:5

„Byl jsem překvapený, nepočítal jsem s tím. Každopádně jsem rád a doufám, že to nějak zužitkuju a ukážu, že to byla dobrá volba. Těším se na hráče, až uvidím jejich kvalitu. Doufám, že předvedeme nějaký dobrý výsledek,“ přál si mladík, jehož vzorem je Patrick Kane. „Nechci říct, že to je strop, ale je to reprezentace áčka. Dá se říct, že splněný sen.“

Ryšavý útočník vyrazil v pondělí na letiště s Radanem Lencem. „Jinak bych se tam nedostal, nemám auto,“ usmíval se.

S bývalým spoluhráčem z Mladé Boleslavi mohli cestou rozebrat i nedělní vzájemný duel, v němž Liberec bral dva body za výhru 2:1 v prodloužení. To s dalšími hráči z nominace se nijak víc nezná. „Proti klukům hraju, ale jinak jsem se s nimi nebavil.“

Oscar Flynn v extralize (včetně play off) 2017/18 8 zápasů 2 body (1+1) 2018/19 40 zápasů 5 bodů (0+5) 2019/20 41 zápasů 14 bodů (4+10) 2020/21 41 zápasů 21 bodů (10+11)

Klička sem, stahovačka tam. V extralize udivuje šikovností na puku. Soupeřům se zároveň dokáže dostat pod kůži, provokovat. Vinou už zmíněné postavy nicméně zaostává v osobních soubojích. Rozhodně se v nich ale nebojí, podle svých slov se snaží menší postavu brát jako svou výhodu.

V mládeži nehrál na šampionátu dvacetiletých ani osmnáctiletých. Zapsal jen třináct startů za národní tým do 19 let. Teď zažije debut za reprezentační áčko, třeba už ve čtvrtek proti domácím Švédům. „Bude to pro mě motivace do budoucna, abych pořád makal dál tak, jak pracuju. Snad někdy přijde i nějaké mistrovství, to by bylo fakt hezký,“ zasnil se.

Z nominace měl radost i boleslavský kouč Radim Rulík. „Tyhle turnaje jsou pro mladé hráče, kteří se dobře jeví v extralize, mají výborně bruslení a dobrou techniku. Do téhle kategorie přesně Oscar spadá. A myslím si, že by se našli i další hráči, kteří se tam nedostali. Ale to není moje kompetence,“ zmínil.

Mladá Boleslav - Třinec: Flynn bleskově poslal odražený kotouč do brány, 1:0

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE