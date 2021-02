Mistrovství světa? V hlavě ho mám, přiznává příslib české defenzivy Král

Patří do úzké skupiny šikovných ofenzivních obránců s obřím potenciálem, kteří vyrostli v Česku. Filip Král (21) je pro tuzemský hokej do budoucna velkým příslibem. V kapse má smlouvu se slavným Torontem, teď si odbývá premiéru v národním dresu na Švédských hrách. Pomýšlí také na možnou účast na mistrovství světa. „Uvidíme, kam dojdeme s Kometou, snad si o pozvánku řeknu,“ věří sympatický mladík.

V minulé sezoně jste kroutil třetí rok ve Spokane, týmu kanadské juniorky. Počítám, že vás ani ve snu nenapadlo, že si o pár měsíců později zahrajete na Euro Hockey Tour?

„Říkáte to přesně. Vůbec jsem nepočítal s tím, že bych se tuto sezonu vracel do Česka. Bral jsem to tak, že v zámoří ještě nějakou dobu zůstanu. Ale všechno se změnilo. Nakonec jsem za to rád, snažím se tu šanci využít. Reprezentaci jsem měl však v hlavě vždycky, ať jsem byl doma nebo v Americe.“

Jakou jste si přivezl z klubu náladu? Kometě se poslední dobou nedaří.

„Určitá deka tam je, nebudu říkat, že ne. Do dalších zápasů se musíme zlepšit. Ale já se teď soustředím na reprezentaci. Jsem rád, že si mohu spravit chuť. A trošku si od toho odpočinout.“

V Brně byste měl zůstat až do chvíle, kdy mu sezona v extralize neskončí. Záleželo na vás, nebo to byla vůle Toronta?

„V Torontu chtěli, abych zůstal doma. Dali mi tu možnost, také se přikláněli k tomu, abych pokračoval. Já souhlasil a jsem rád, že si to mohu doma užít. Že jsem dál v Brně.“

Jste s lidmi z organizace Maple Leafs v kontaktu?

„Každé dva týdny si volám s trenérem mladých hráčů, který nás má na starosti. Probíráme moji hru. Něco s nimi řeší i můj agent, jak jsem hrál a tak. Takže zpětná vazba tam je.“

Co konkrétně vám zdůrazňují?

„Nejvíc se bavíme o mé defenzivní činnosti. O tom, jak mám bránit. Protože tam je asi moje největší slabina. Co se týče útoku, tam toho moc neřešíme. To mě spíš chválí, já si také docela věřím. Spíš je to ta obranná práce.“

V Brně s vámi na startu sezony hráli i Jakub Zbořil a Libor Hájek. Vy jste z tria mladíků zaujal zřejmě nejvíc. Jmenované duo teď válí v NHL. Naplňuje vás to optimismem, že na nejlepší ligu světa také budete mít?

„Jsem rád, že se ukázalo, že jsem na stejné úrovni jako oni. Věřím, že jednou tam také mohu hrát a ukázat něco i v NHL.“

Máte někde v hlavě také možnou účast na květnovém mistrovství světa v Lotyšsku?

„Když mě trenéři pozvali, budu se snažit ukázat maximum. Samozřejmě, myšlenka na mistrovství tam také je. Bude se to odvíjet podle play off v Brně, případně od toho, co bude dál. Jestli bych ještě letěl do zámoří, nebo zda zůstanu v Česku.“