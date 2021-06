Další skvělá částka od Voráčka a spol. Golf i s Bartoškou vynesl 330 tisíc!

Nadace, kterou založil se svojí sestrou Petrou, která sama s touto nevyléčitelnou nemocí srdnatě zápasí, dlouhodobě pacientům s RS pomáhá. Kapitán ze šampionátu v roce 2019 v Bratislavě pořádá spoustu charitativních akcí, jednou z nich je i golfový turnaj.

Tentokrát se v Panorama Golf Resortu Kácov vybralo 330 tisíc korun, což potěšilo i Petru Klausovou, sestru hokejového velikána, jenž se v historickém bodování českých hráčů v nejslavnější lize posunul už na šesté místo.

„Velice děkujeme za tak krásnou pomoc a podporu všem, kteří se připojili. Jsme moc rádi a vážíme si, že jste si našli čas na toto krásné setkání. Určitě budeme v nadační golfové túře pokračovat i v dalších letech,“ uvedla Klausová.

Podle ní počet žádostí o finanční příspěvky a pomoc stále roste. „To je i důvod, proč kromě vlastního financování nadace pořádá i několik sportovně laděných akcí, které pomáhají nejen s medializací aktivit a projektů, ale přinášejí i další tolik potřebné prostředky,“ dodává Petra Klausová.

Turnaje se zúčastnili hokejisté (třeba Jiří Sekáč , Filip Hronek , Martin Růžička , Radko Gudas , Jiří Tlustý nebo Ondřej Pavelec ), fotbalisté ( Vladimír Šmicer , Horst Siegl, Ivan Hašek nebo Jiří Jarošík), ale i další sportovci, osobnosti a donátoři nadace. Nechyběl ani slavný herec Jiří Bartoška .

„Den na golfu mám nejradši. Navíc, když hraju pro pacienty s roztroušenou sklerózou, odpouštím si ty nepovedený rány. A když mám kolem sebe lidi, kteří jsou mi blízcí, tak si to prostě moc užívám. Je to pro mě velký relax. Doufám, že si to všichni užili se mnou,“ reagoval sám Voráček , který ocenil i to, že si tentokrát zahrál i Petr Svoboda, střelec zlatého gólu ve finále proslulého turnaje v Naganu.

„Byl i u toho, když nadace vznikala a svou podporu korunoval tím, že právě naší nadaci věnoval svou olympijskou medaili,“ vyzdvihl Voráček někdejšího beka, který zároveň působí jako jeho agent.

Hlavním cílem Nadace Jakuba Voráčka je finanční podpora konkrétních pacientů s diagnózou roztroušené sklerózy mozkomíšní. Lídr Philadelphie sám přispívá tisícem dolarů za každý bod v NHL, další významnou finanční podporu získává nadace od dárců, kteří mohou zasílat své dary přímo na transparentní účet nadace nebo mohou přispět posíláním jednorázových nebo pravidelných DMS zpráv v hodnotě od 30 do 90 korun.

Voráček si momentálně v Česku užívá volno se svými nejbližšími. Právě z rodinných důvodů se omluvil z mistrovství světa, během sezony se mu narodila dcera, ovšem kvůli přísným covidovým restrikcím ji neměl možnost moc vidět.

„V Americe jsem byl sám, není to jednoduché. Kdyby byla jiná situace, reprezentoval bych moc rád. Jako vždycky. Ale teď opravdu se chci věnovat svým nejbližším,“ vysvětlil 31letý reprezentační kapitán, proč z pochopitelných důvodů Rigu vzdal.

Je pravděpodobné, že céčko na dresu bude mít i v únoru během olympiády v Pekingu, kterou by měly na rozdíl od posledního turnaje v Koreji ozářit největší zámořské hvězdy.

Mezitím ukazuje Voráček srdce i mimo led. Jeho nadace během léta chystá další charitativní akce.