Češi tvořili, Finové dávali góly. Střídající Lukeš dal šanci, řekl Pešán

PŘÍMO Z HELSINEK | Prásk! Prásk! Prásk! 3 povedené pokusy, a národní tým se v Helsinkách dostal do neřešitelného srabu. Úvodní třetina duelu s Finskem skončila třígólovým vedením Finů, přestože Češi na střely vyhráli 16:3. „Vůbec jsem to Mírovi Svobodovi nezáviděl, ani za to nemohl. Dostal gól a pak tam 15 minut mrznul,“ popisoval trápení z pohledu brankáře Štěpán Lukeš, jenž kolegu vystřídal a v premiéře v reprezentaci skvělým výkonem vrátil tým do hry.