Sžíravá nejistota NHL: Pešán poveze do Moskvy rezervu pro Peking

David Krejčí během prvního zápasu po návratu do Česka • Pavel Mazáč / Sport

Meč bude viset ještě měsíc. Přetnout může sen fanoušků vidět pod pěti kruhy nejlepší světové hokejisty. Desátého ledna NHL definitivně rozhodne, zda na olympiádu uvolní své hráče. Do té doby bude vládnout nejistota. Také proto vezme trenér Filip Pešán na Channel One Cup velmi zkušený tým. „Tenhle výběr by byl velmi blízko případnému evropskému týmu pro Peking,“ přiznal kouč. V nominaci nechybí David Krejčí či Milan Gulaš.