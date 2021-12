Nominace na MS do 20 let: Myšák či Jiříček, Malík zůstane v klubu

Nick Malík už chytal na dvou MS do 20 let. Letos ale v nominaci chybí • Pavel Mazáč (Sport)

Trenér hokejistů do 20 let Karel Mlejnek odtajnil nominaci na blížící se juniorský šampionát v Kanadě. Mezi oporami v obraně nechybí plzeňský David Jiříček či Stanislav Svozil, mezi útočníky je i karlovarský Jiří Kulich a tahounem by měl být Jan Myšák. V nominaci překvapivě chybí brankář Nick Malík, který se však podle slov trenéra Mlejnka sám omluvil a zůstane v klubu KooKoo, kde si vybudoval silnou pozici.