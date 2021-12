Zvrat v případu Gulaše: Druhý test vyšel negativní. Vrátí se k týmu?

Slovy těžko popsatelná smůla se Milana Gulaše drží dál. Ještě v pondělí vyprávěl, jak se těší na comeback do národního týmu. V úterý se od reprezentace odpojil. Gulaš měl pozitivní test na COVID-19, z Prahy se okamžitě přesunul domů do Českých Budějovic. Konec příběhu? Ne tak docela. Druhý test vyšel negativně. „Oba vzorky teď zkoumá laboratoř,“ přiznal pro iSport.cz manažer Jan Černý.

Nechtěl udělat ostudu. Sobě ani Motoru. Toužil se národním trenérům předvést, ukázat jim, že si zaslouží místo v olympijské nominaci. Tedy samozřejmě za předpokladu, že NHL těm ze zámoří vystaví do cesty neobjízdnou zeď. To však Milanu Gulašovi pravděpodobně umožněno nebude.

Na pondělním srazu se Gulaš stejně jako všichni ostatní hráči a členové realizačního týmu otestoval PCR testem. V úterý ráno se dozvěděl výsledek: jako jediný z kádru je pozitivní na COVID-19.

„V současné chvíli čekáme na konfirmační test, abychom případně potvrdili správnost prvního Milanova testu. Přesto jsme sáhli k tomu, že jsme ho z preventivních důvodů izolovali od týmu a odcestoval domů,“ řekl trenér Filip Pešán v online rozhovoru s novináři.

Zprávy iSport.cz však říkaly, že se Gulaš nechal znovu otestovat hned v úterý. A test vyšel negativně. Během středy by se měla celá záležitost dořešit a uzavřít.

To potvrdil v úterý večer taky manažer reprezentace Jan Černý. „Druhý test Milana vyšel negativně. Teď laboratoř zkoumá oba vzorky. Mezitím si Milan došel v Českých Budějovicích na další dva testy na různých místech. Počkáme na všechny výsledky, pak rozhodneme. Veškerá opatření konzultujeme s hygienou.“

Úterní trénink už proběhl bez Gulašovy účasti. „Hráči mají pokyny, aby se zbytečně neshlukovali a trávili čas na svých pokojích. Pokračujeme v naší bublině, aby případně nedošlo k dalším problémům. Znovu se všichni budeme testovat ve středu a ve čtvrtek a také v pátek v Rusku. Uděláme všechno, aby tam nebyl nikdo pozitivně testován a aby se případně pozitivní hráč nebo člen realizačního týmu vůbec nedostal do letadla,“ doplnil Pešán. Národní tým odletí do Moskvy ve čtvrtek večer po utkání s Finy.

Nikdo další z týmu pozitivní test neměl. „Všichni byli negativní. I tak jsme ale přistoupili k tomu, že jsme hráče dali na jednolůžkové pokoje. Vše se snažíme dělat v souladu s hlavní hygieničkou města Prahy, aby nám potvrdila správnost našeho postupu. Konzultujeme s ní další kroky, co všechno bychom měli udělat podle pravidel,“ uvedl kouč. Zatím neplánuje na místo Gulaše povolávat žádného náhradníka.

„Nikoho jsme doteď nepovolali. Požádali jsme ale náhradní útočníky, aby hned prošli PCR testem ve svých bydlištích. Nechceme ale někoho hned zvát, na čtvrteční zápas neuvažuju o tom, že bych na místo Milana někoho povolal.“

Gulaš už v minulosti přišel o několik mistrovství světa. Několikrát se překvapivě nedostal do nominace, dvakrát byl posledním vyřazeným z finální soupisky. O olympiádu v Jižní Koreji ho připravilo zranění v generálce přímo v Soulu. „Je to ohromná smůla. Milan to vidí podobně, my taky. K tomu se bohužel nedá nic jiného říct, má obrovskou smůlu,“ pokrčil rameny Pešán.

K reprezentaci se v úterý připojila šestice hráčů včetně Michala Řepíka a Vladimíra Sobotky, o jejichž účasti se ještě v pondělí jednalo po stížnosti Sparty kvůli jejich plánovanému nasazení na všechna tři utkání. Oba ve čtvrtek do duelu s Finy naskočí.

Kdy Gulaš přišel o velkou akci? MS 2010 Poslední vyškrtnutý MS 2011 Nevešel se do týmu MS 2013 Nevešel se do týmu MS 2014 Poslední vyškrtnutý MS 2016 Vyřadila ho nemoc ZOH 2018 Zranění v generálce

Mountfield HK - České Budějovice: Gulaš píchl do slabin Lva. Rozhodčí zákrok hostujícího kapitána přehlédli

Mountfield HK - České Budějovice: Gulaš dostal puk na pravý kruh a ranou z první vyrovnal, 2:2