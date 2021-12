Gulaš se těší na nároďák: Snad neudělám ostudu! Pech mu bude fandit

Naposledy se navlékl do reprezentačního dresu přesně před dvěma lety. Na Channel One Cupu naskočil Milan Gulaš do jednoho zápasu. Od té doby nic. Když už dostal pozvánku, seklo ho zranění. Jako obvykle. „V hlavě jsem to měl. Jsem rád, že jsem si v nedělním zápase nic neudělal a můžu tu být,“ usmívá se pětatřicetiletý útočník Motoru.

Nejde o žádnou obří světovou akci typu olympiády nebo mistrovství světa. Přesto z Milana Gulaše natěšení přímo tryská. Je nadšený, že si i v pokročilém hokejovém věku může znovu po letech zahrát za národní tým. Zdraví ho tentokrát nezradilo. „Byl jsem obezřetný,“ přiznává dobře naladěný forvard.

Přijel jste se porvat o olympiádu?

„Určitě. Je pro mě příjemné překvapení, že jsem se vůbec objevil v hledáčku trenérů. Bude to pro mě test, jestli ještě vůbec na mezinárodní scénu mám. Těším se moc. Budu se samozřejmě snažit podat co nejlepší výkon.“

Trenéři s vámi počítají vedle dua Jan Kovář – Michael Frolík . Oba dobře znáte, že?

„To máte pravdu. Moc se těším, že si zase zahraju v Kovkou v lajně. Frolda je zkušený hráč, mohlo by si to sednout. Uvidíme. Budeme mít pár tréninků, kde si to ještě trochu osvojíme. Zejména s Kovkou jsem ale odehrál plno zápasů, takže by to nemuselo trvat tak dlouho.“

Posunul se hokej zase o kousek dál za ty dva roky, co jste neoblékl národní dres?

„Posouvá se to pořád, je to až neskutečné. Všechno se zrychluje, zdokonaluje. Řeší se detaily, hraje se fakt v neuvěřitelné rychlosti, to musím říct. Když si vzpomenu na dobu, kdy jsem začínal v chlapech… to bylo úplně něco jiného. Podívejte se třeba na góly, jaké teď padají, co hráči vymýšlí za technické finesy. Rozebírají se absolutní detaily. To je asi to nejvíc, co mě napadá.“

Vám je 35 let, ale přijde mi, že rychlost s mladými pořád držet dokážete.

„Je to ale brutálně těžké, zejména teda v létě. Musím si tam přidávat víc. Když o sebe pečujete a v létě tomu opravdu dáte maximum, tak sezona může být dobrá. Věk na sobě samozřejmě cítím, o to víc ale o sebe musím dbát.“

Z hlasu je znát, že jste se do reprezentace hodně těšil. Úplně to s vámi šije.

„To rozhodně, jsem fakt rád, že tu jsem. Natěšení bylo velké, hlavně jsem rád, že jsem dohrál v pořádku nedělní zápas a nemusel jsem se zase omluvit. (usmívá se) Teď jsem plný očekávání. Snad neudělám ostudu, Motoru ani sám sobě. Chci pomoct k dobrému výsledku v turnaji.“

Měl jste tu myšlenku v hlavě? Hlavně se nezranit. V posledních letech jste měl smůlu jako nikdo jiný.

„Nejsou to poslední roky, ale už vlastně desetiletí! (směje se) Jsem už v tom fakt obezřetný. Když jsem si ještě v neděli s trenéry nároďáku volal, říkal jsem jim, ať ještě nic neřeší, že se ještě pořád může cokoli stát. Jsem rád, že jsem nakonec přijel a jsem tady, že můžu ukázat, co ve mně ještě je.“

Trenér Filip Pešán přiznal, že v debatě s manažerem Petrem Nedvědem padlo i jméno vašeho parťáka z Motoru Lukáše Pecha. Řekli jste si k tomu spolu něco?

„No jasně! Když jsem v neděli odjížděl, tak mi Pecháček říkal, že si v klidu otevře pivo, až já se tam budu honit s mladejma vlčákama. Bylo by nádherné, kdyby taky na repre jel. Na druhou stranu pro hráče našeho věku je každý den volna dobrý, Pecháček by si to ale zasloužil. Samozřejmě to ale rozhodují trenéři, v týmu je plno skvělých hráčů.“

Nezávidíte mu tedy volno a víkendové pivo?

„On už si ho dal včera a dá si ho i v sobotu! (směje se) Dělám si samozřejmě legraci. Nároďák je čest. I když mám nějaký věk, tak když pozvánku dostanu, vždycky chci jet.“