Gulaš o návratu k repre: Vůbec jsem neváhal. Krejčí? To je extratřída

Poslední dny byly pro zkušeného útočníka pořádně hektické. Milan Gulaš už však celou situaci, kdy kvůli (nakonec) mylnému pozitivnímu testu na covid málem opět přišel o reprezentaci, bere s úsměvem. Návrat do národního týmu po dvou letech se pětatřicetiletému hokejistovi vydařil. Porážka s Finskem (2:3sn) zamrzela, po všech patáliích je ale ohromně šťastný, že se mohl vrátit a na Channel One Cupu bojovat o olympijskou nominaci. „Mrzelo by mě, kdybych nemohl jet, už jen kvůli Davidovi Krejčímu, protože to je extratřída,“ těšilo kapitána Motoru, jenž měl prsty u obou českých gólů. (1+1).

Předpokládám, že po uplynulých, pro vás dosti hektických dnech s testováním na covid, vás návrat do národního týmu i přes prohru těší, viďte?

„Jsem rád, že to dobře dopadlo a že jsem se mohl znovu připojit k týmu. Vůbec jsem neváhal, když jsem zjistil, že to byl mylný test. Pro kontrolu jsem si radši okamžitě nechal udělat pár testů, abych opravdu nikoho neohrozil a abych věděl, že jsem stoprocentně v pořádku.“

Už se zdálo, že vám štěstěna pro reprezentaci znovu nebude přát. Neříkal jste si, že už to snad ani není možné?

„Bral jsem to s úsměvem. Jinak už to ani brát nemůžu. Dopadlo to na mě, ale nedá se nic dělat. Takový je život. Jak už jsem říkal, jsem hlavně rád, že jsem mohl zpět k týmu a zúčastnit se turnaje, protože by mě hodně mrzelo, kdybych nemohl jet. Byl jsem hrozně rád, že jsem si mohl zahrát zápas po boku Davida Krejčího , protože to je extratřída. I když už mám nějaký věk, tak je to obrovská zkušenost pozorovat takového hráče. Jsem z toho nadšenej, ale byl bych radši, kdyby zápas dopadl bodově lépe pro nás.“

O to větší nadšení jste musel mít před úvodním buly, že ano?

„Celkově jsem se těšil. Jste pozvaný do národního týmu, tak jsem byl připravený, málem se to sice zase zhatilo, ale to vás o to víc nakopne, když to vyjde.“

Jak byste zhodnotil zápas Finskem?

„Myslím si, že nebyl špatný z naší strany. Samozřejmě tam byla nějaká okýnka, která Finové potrestali. Nechci říct, že to rozhodlo zápas, měli jsme to i ve svých rukou, kdy jsme měli plno skvělých šancí i přesilovek. Druhá třetina byla od nás skvěle odehraná, na to musíme navázat v dalších zápasech. Musím vyzdvihnout gólmana (Harriho Säteriho), který podal skvělý výkon a pomohl Finům k vítězství.“

Vaše lajna byla u obou vyrovnávacích gólů. S Janem Kovářem se dobře znáte, ale co Michael Frolík ? Řekl byste, že jste si sedli?

„Jo, tak myslím si, že celkově jako lajna… Věci, který jsme si před zápasem spolu řekli, z většiny fungovaly dobře. Určitě tam jsou však jiné věci, o kterých se musíme pobavit, ať už je to třeba přechod středního pásma nebo návrat do našeho, kdy jsme dostali jeden gól. Na to si určitě musíme dát pozor.“

Díky teči finského hokejisty jste deset vteřin před koncem třetí třetiny srovnal na 2:2. Můžete popsat celou situaci?

„Viděl jsem, že mi to Honza Kovář hezky poslal zpoza brány, já se pohyboval ve svý zóně. Ještě jsem trochu přemýšlel, jestli bych spíš nestřílel, ale viděl jsem, že se David Krejčí cpe před bránu, tak jsem se ho snažil najít na zadní tyči. Původně jsem myslel, že to dal David. Nevěděl jsem, že to tečoval finský hráč. Aspoň nám to pomohlo k bodu, každopádně přesně tak bychom si představovali tlak do brány. Je to důležitý se cpát a chodit do míst, kde to bolí, a pak se vám to třeba vrátí takovým gólem. Nesmíme se toho bát a chodit do plnejch.“