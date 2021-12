Hyka o chemii se Sedlákem i Pekingu: Chci ukázat, že si místo zasloužím

PŘÍMO Z MOSKVY | Ve čtvrtek vypálil na finskou branku čtyři rány, patřil mezi nejaktivnější střelce českého týmu. Právě lajna Tomáše Hyky byla v úvodní utkání Channe One Cupu nejlepší. Do národního dresu si přenesl spolupráci s kamarádem z klubu Lukášem Sedlákem. Spolu válí za Čeljabinsk v KHL. „Jsme úplně jiní a možná právě proto ta chemie takhle funguje,“ popisuje hbitý forvard.

Stihli jste po náročném nočním přesunu vůbec načerpat nějaké síly?

„Bylo to trochu hektické, ale všichni jsme profesionálové. Nabrali jsme co nejvíc sil, co jsme mohli. Spousta z nás je na tohle cestování v Rusku zvyklá, takže to nebylo nic nového. S Finskem to byl ale hodně kvalitní zápas. Dali jsme si dobrý trénink a snad jsme se připravili na Rusáky co nejlíp.“

Jak jste si užil čtvrteční návrat do národního týmu? Přišlo mi, že váš útok s Lukášem Sedlákem a Andrejem Nestrašilem byl z těch českých nejnebezpečnější.

„Užil jsem si to hodně. Konečně jsem vydržel zdravý a mohl se dostavit, žádné zranění nepřišlo. Zastavil jsem se i doma, viděl rodiče, přijeli se na mě podívat. Bylo to super. Řekl bych, že jsme jako lajna předvedli skvělý výkon, totéž celý tým. Škoda že se nepovedlo vyhrát.“

S Lukášem Sedlákem spolu hrajete i v klubu, už třetím rokem tvoříte jeden z nejúdernějších tandemů KHL. Musí být ohromná výhoda mít takhle stálého parťáka.

„To rozhodně! Výhoda je to pro nás velká. My si s Lukášem skvěle rozumíme, hrajeme spolu dlouho. Je super, že si to z klubu můžeme přenést i do nároďáku. Nesty je pak skvělý hokejista se zkušenostmi, výborně k nám zapadl.“

Paradoxní je, že jste oba úplně jiné typy hráčů, ale báječně se doplňujete. Vidíte to podobně?

„Naprosto, souhlasím. Jsme úplně jiní a možná právě proto ta chemie takhle funguje, protože se zvládneme doplňovat. On je hodně silový typ hokejisty, buldok. Těžko se mu odebírá puk, parádně pracuje kolem soupeřovy branky. Můj úkol je spíše vymýšlet a připravovat akce.“

Měl jste v hlavě, že hlavně musíte zůstat zdravý, abyste o důležitý turnaj nepřišel? Channel One Cup může výrazně naznačit kontury olympijské nominace.

„Zranění ke sportu bohužel patří. Já jsem měl vždycky smůlu, že když přišla reprezentace, tak přišlo i zranění. Teď jsem se naštěstí stihl vyléčit, jsem zdravý a jsem rád, že jsem dostal pozvánku.“

Připouštíte si, že teď možná opravdu bojujete o letenku do Pekingu?

„Musím říct, že jo. Nikdy nevíte, co se může stát. Covidová situace se nějak vyvíjí v Česku i ve světě. V Americe se odkládají zápasy NHL, situace je taková padesát na padesát. Chci se ukázat v co nejlepší formě, ukázat, že si to místo zasloužím a na Hry se probojovat.“