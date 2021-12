Případ Kundrátek: Proč v Moskvě absentuje nejlepší obránce extraligy?

Třinecký bek Tomáš Kundrátek má v extralize formu jako hrom, ale na pozvánku do reprezentace to nestačí • Michal Beránek (Sport)

PŘÍMO Z MOSKVY | Výkony v posledních týdnech nadchnul. Tedy ne že by Tomáš Kundrátek mezi extraligovými beky nezaujal už dřív, ale jeho statistika pěti gólů z posledních pěti zápasů budí zasloužený respekt. O to větším překvapením bylo, že obránce Třince v nominaci na Channel One Cup opomenul kouč Filip Pešán. „Kdyby u toho byli jiní trenéři, třeba by tam byl,“ myslí si Václav Varaďa, trenér Ocelářů.

Osm obránců českého národního týmu odjelo na turnaj do Moskvy. Čtyři z KHL, dva z Finska, jeden ze Švédska a jeden z domácí nejvyšší soutěže. Tak vybrali trenér Filip Pešán a generální manažer týmu Petr Nedvěd. U žádného z povolaných si neřeknete, že do týmu nepatří. Přesto však jedno chybějící jméno na mysl přijde. Tomáš Kundrátek.

Obránce, který příští týden oslaví 32. narozeniny, má v posledních týdnech formu jako hrom. Nejen že si standardně dobře plní své defenzivní povinnosti, on k nim ještě přidal i úžasnou ofenzivní nadstavbu. Co nadstavbu, postavil rovnou celý barák.

V posledních pěti zápasech Tipsport extraligy se pětkrát radoval z gólu, třikrát z toho v přesilovce. Když byl na ledě, Třinec se nemusel bránit. Při hře pět na pět hovoří poměr střeleckých pokusů 84:55 ve prospěch Ocelářů. Navíc v oněch pěti duelech zapsal i rovných deset přihrávek na střely, mezi beky celé soutěže je v tomto ohledu jasně nejlepší.

„Tomáš v posledním měsíci reprezentační formu má. Vyniká velmi dobrou střelou, má fantastický fyzický fond. Jasně, někdy odehraje i slabší utkání, ale to každý hráč. Momentálně v extralize disponuje velkou rolí, na národní tým určitě má. Věřím, že by i sám reprezentovat chtěl. Kdyby u toho byli jiní trenéři, třeba by nominovaný byl,“ řekl pro Sport trenér extraligového premianta Václav Varaďa.

Kundrátek hraje v Třinci v obranném páru s Davidem Musilem. Právě ten je jediným do Ruska povolaným ligovým defenzorem. „Jsem hrozně rád, že aspoň on byl vybraný. David měl být podle mě nominovaný už na předchozí akci. V extralize není lepší defenzivní bek, má potenciál jít z Třince ještě dál. A kdyby bylo jeho tátovi dvacet, vzal bych do repre i jeho,“ rozesmál se trenér Ocelářů.

Co k opomenutí přerovského rodáka řekl Filip Pešán? „Je to spíš otázka na Petra Nedvěda, ale pokusím se odpovědět. Měli jsme ho v merku, ale chtěli jsme vyzkoušet jiné hráče.“

Na Kundrátka se nedostalo ani ve chvíli, kdy se omluvil David Sklenička z Jokeritu. Jeho místo zaujal Filip Pyrochta z finské SaiPy. „Museli jsme sáhnout po hráčích, kteří měli vyřízená víza. Ta se bohužel dělala už někdy před dvěma třemi týdny. Nemohl jsem si vybrat úplně podle momentální formy. Dlouho dopředu jsme museli hlásit jména, i z toho důvodu jsme ho nedonominovali, byť jeho forma si o to říká,“ přiznal Pešán.

Obránce mistrů posledních dvou sezon už se v aktuálním ročníku celkem dostal na osm tref. Tolik jich předtím získal v součtu za 119 zápasů v minulých sezonách. V kariéře odehrál pět sezon v AHL, na třicet utkání přičichnul také k NHL v dresu Washingtonu.

Byť zkušený bek chybí na moskevské generálce před olympijskými hrami, kouč Pešán nevylučuje, že by se do týmu nemohl dostat. „Pokud by pokračoval v současných výkonech, tak by do širší nominace na olympiádu určitě mohl zasáhnout. Zase je to ale spíše otázka na Petra Nedvěda než na mě.“

Nejvíc gólů v extralize za posledních 5 zápasů: 1. Tomáš Kundrátek (o, Třinec) - 5 2. Daniel Gazda (o, Zlín) - 4 Peter Mueller (ú, Kometa) - 4 Anthony Camara (ú, Pardubice) - 4 Michal Bulíř (ú, Plzeň) - 4

