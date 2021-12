Češi musí zlepšit produktivitu a konečně vyhrát! Jeřábek: Už mě to se*e

PŘÍMO Z MOSKVY | Čtyři zápasy Euro Hockey Tour v sezoně. Čtyři prohry. Jejich společný jmenovatel? Mizerná koncovka, neefektivní přesilovky a soupeřova lekce z produktivity. „Už mě to s prominutím opravdu se*e. Čekáme na to dlouho. Půjdeme vyhrát,“ říká odhodlaně obránce Jakub Jeřábek. V pátek si národní tým v Moskvě poprvé zatrénoval, přílet do země i příjezd do haly byly hodně hektické. V sobotu Češi vyzvou od 13.30 hodin domácí Rusy.

V Praze se dohrál čtvrteční zápas s Finy, bezprostředně po něm zamířily oba týmy na ruzyňské letiště. Už při nástupu do letadla byl patrný časový skluz. Další desítky minut čekání pak přišly na palubě Boeingu. Nejdřív chybělo několik členů finské výpravy, pak přišel větší zádrhel. Zavazadlový prostor byl plný. Nevešly se do něj bágly s hokejkami.

Bylo je nutné umístit kamsi na palubu letadla. Přihrádky nad hlavou na kabinovou bagáž byly malé a rovněž plné. Nechat těžké bágly v letadle kdesi jen tak volně? Nemožné. A tak je personál nacpal do dvou toalet na chvostu letadla a zamknul.

Říká se, že když to hokejistům zrovna nepálí, namočí své nářadí do záchodu. Smůla pak zmizí. Třeba to pomůže i českým reprezentantům.

V dosavadních čtyřech zápasech na EHT vstřelili Češi jen sedm gólů. Problém je jasný, snadno pojmenovatelný. „Je to tak, trápí nás to. Zatím nám to tam nepadá. Víme o tom, snažíme se na tom každý den srazu pracovat,“ přiznává asistent trenéra a bývalý vynikající útočník Martin Straka.

V čem přesně je problém? „Je to o tom, že všechno zpomalujeme. Zastavíme si puk, čekáme. Nejde to z jedničky. Nemusí být v té koncovce ani taková razance, ale musí to z hokejky hned odletět. Gólman pak nemá čas se proti střele nachystat a připravit do nějakého postavení. To je podle mě největší potíž,“ popisuje Straka.

„Z mého pohledu je to hlavně o samotné střelbě, víc se tlačit do branky. Je to taky o hlavě, nesvazovat se tím, udržet si v zakončení lehkost. Máme v týmu plno zkušených hráčů, určitě to zlomíme,“ přidává pohled hráče útočník Tomáš Hyka.

Také o pilování střelbě, ale primárně o nácviku přesilovek byl páteční trénink. Ten proběhl na menším tréninkovém ledu CSKA arény. Jako první šli na led s mírným předstihem klasicky brankáři. Jejich rozchytání dostali za úkol útočníci Lukáš Jašek a Matěj Blümel. Následovalo tradiční bago a svižné nájezdy. Po přečísleních dvou na jednoho se dostalo právě na početní výhody.

Hned při první přesilovce se Lukáš Klok jal své strážní role v obranné čtyřce tak horlivě, že při odpálení puku málem trefil trenéra Filipa Pešána. Ten oděn pouze do lehké šusťákovky stihl taktak uhnout. Zhluboka vydechl a s Klokem si vyměnil úsměv. Jelo se dál.

„Trénink přesilovek byl podobný jako ty minulé, žádné velké změny jsme nedělali. Je to spíš o řešení situací v samotném zápase. Musíme víc chodit do zakončení, kolikrát jsme úplně zbytečně hledali ještě přihrávku. Je potřeba začít střelbou, z té se pak vyvinou šance,“ míní obránce Jakub Jeřábek, člen první přesilovkové úderky.

Kromě něj jsou v ní ještě Jan Kovář, Milan Gulaš, Michael Frolík a Michael Špaček. Druhou přesilovku pak rovněž tvořili čtyři útočníci a jeden obránce: Michal Řepík, Vladimír Sobotka, Tomáš Hyka, Lukáš Sedlák a Libor Šulák.

„Snažili jsme se přesilovku hodně zkoušet. To byl totiž náš největší problém v utkání s Finy. Stálo nás to zápas. Byli jsme statičtí, pomalí, žádné zakončení. Na tom jsme se snažili co nejvíce pracovat,“ dodává Straka.

Celý páteční den byl pro národní tým poměrně hektický. Zpoždění na příletu do ruské metropole činilo zhruba dvě a půl hodiny. „Na hotel jsme se dostali asi dvacet minut před snídaní, na tu snad ale ani nikdo nešel. Všichni už se těšili do postele. Měli jsme akorát nějaké ovoce na pokoji, kolem sedmi hodin jsme šli spát. Pár hodin jsme si zdřímli, nějak do 13 hodin byl oběd, pak jsme hned jeli na zimák,“ vykresluje Jeřábek.

Další komplikace přišly po cestě na stadion. Moskva – pátek odpoledne. Tohle spojení v dopravě nevěstí nikdy nic dobrého. Trasa z hotelu na stadion, která je dlouhá zhruba 12 kilometrů, trvala nároďáku více než hodinu.

„V autobuse jsme spolu strávili o trošku víc času, než bychom asi chtěli. Ještě k tomu nás po cestě zastavila policejní hlídka. Řidič si někde nechal poradit a šoupnul to do protisměru. Hned nás zastavili a tím se ta celá cesta ještě strašně prodloužila,“ usmívá se bek Podolsku, který je moskevským předměstím. Dobře tak zdejší infrastrukturu zná.

V sobotu vyzvou čeští reprezentanti domácí výběr sborné. Chytat bude Roman Will. Cíl je jasný: na pátý pokus v evropské tour okusit pocit vítězství. „Už mě to s prominutím opravdu se*e. Čekáme na to dlouho. Půjdeme vyhrát,“ praví upřímně Jeřábek.

Berlička je pryč

pohled Ondřeje Kuchaře

Víte, že se toho musíte vyvarovat. Ale ono si vás to stejně najde, ať chcete, nebo ne. Češi v prvním utkání Channel One Cupu v Praze v přesilovkách až příliš spoléhali na mozek Davida Krejčího. Dostal puk na hokejku a ostatní čekali, co s ním vymyslí. Přehnané spoléhání na druhého, zbavení se vlastní zodpovědnosti. Byť nevědomé. Pro Finy pak nebylo tak těžké české početní výhody eliminovat. Jenže v Moskvě už je reprezentace bez olomoucké hvězdy. Musí si poradit sama. Třeba by jí to dokonce i mohlo pomoct. Kvalitu na to bezesporu v kádru jednoznačně najdeme. Rusové budou ostrým testem, o to sladší by byla výhra.