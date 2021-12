Gulaš: Turnaj hodnotit nechci, svoje myšlenky ventilovat nebudu

I ve třetím zápase v turnaji jste se trefil, potřetí je z toho však prohra. S jakými odjíždíte pocity?

„Samozřejmě se špatnými. Góly byly k ničemu, takže je to naprd. Zase jsme dostali prvního góla, ve druhé třetině jsme to ale otočili. Pak jsme udělali dva fauly a nechali si dát dva góly. Ke konci zápasu nám došla šťáva. Vymlouvat se na to, že Švédi měli volno a my jsme hned další den dopoledne hráli, asi nemá smysl. Bylo to ale znát.“

Jaký byl váš dojem z představení týmu?

„Nechci to hodnotit, od toho tu nejsem. Nechci být kritický, jsem hráč. Kritiky asi přijde dost, to asi vysvětlí někdo jiný. Osobně se chci hokejem bavit, už před sebou tolik let nemám, takže to nechám na jiných.“

V šestém utkání sezony národní tým opět nedal první gól. Máte pro to nějaké vysvětlení?

„Je to otázka. Hodnotit předešlý turnaj nemůžu, nebyl jsem na něm. Jsou věci, o kterých víme. Dát první gól se nám teď ani jednou nepodařilo. Často přitom právě ten dodá ráz zápasu. Pasáž ve druhé třetině nebyla špatná, dokázali jsme to otočit. Jde o to udržet stav, mít větší trpělivost v některých situacích, víc si pomoct.“

Góly v v turnaji jste dali jen vy a Jan Kovář. To je velká bída ofenzivy.

„Omlouvám se, ale tohle hodnotit určitě nebudu. To ať udělá někdo jiný. Přijel jsem s úmyslem udělat co nejlepší práci, odvést nejlepší výkon. Klidně to mohly být moje poslední zápasy v národním týmu. Komentovat ostatní nebudu.“

Poslední zápasy to dost možná nebudou, reálně je ve hře evropský tým pro olympiádu. Co konkrétně zlepšit, aby tam byla hra jiná?

„Těžká otázka, ale odpověď si nechám pro sebe. Jsou to takové moje myšlenky, které určitě nechci ventilovat ven. To, že jsme dali góly, neznamená v té hře vůbec nic. Osobní pocit je taky všelijaký. První dva zápasy jsem se vůbec necítil dobře, tempo je samozřejmě vysoké. I trenéři nám to dali najevo, že s námi nebyli spokojení. Sám si to musím pocitově vyhodnotit. Kdyby kluci z NHL nejeli, nechci někde haprovat a kazit hru klukům. Moc si ale přeju, aby jeli, protože tak to má být.“

Jak jste turnaj zvládl fyzicky?

„To je právě ono. Tělo je zvláštní. Když jsem se v neděli vzbudil, myslel jsem, že mi je sedmdesát. Na druhou stranu jsem se ale nakonec v zápase cítil nejlíp ze všech utkání. Pomůže tomu i gól. Spadne to z vás, únava vyprchá. Ať to opravdu hodnotí někdo jiný.“

Přišlo mi, že v celém utkání z vás sršelo naštvání. Cítil jste, že výkon není dobrý a chtěl jste to změnit, urvat silou.

„Říká se, že když to nelepí, musíte se do toho dostat tvrdší hrou, dohrát pár soubojů. O to přesně jsem se snažil. Plno kluků do toho šlo stejně. Výkon se pak otočil na naši stranu, i tohle může být recept.“

Jste gól od vstupu do Klubu střelců deníku Sport. Máte na kontě 249 gólů. Věděl jste to?

„Ano, věděl. (usmívá se) Kovka to taky věděl, říkal mi to. Bylo by nádherné, kdyby se to povedlo v národním týmu. Vůbec jsem nečekal, že by se mi turnaj takhle gólově mohl povést. Bylo to krásné, ale jede se dál.“