Rusové pobouřili „retrodresy“: Jako kdyby Němci hráli s hákovým křížem

Sborná slaví jednu z tref do branky Česka • Michal Beránek / Sport

Ruští hokejisté slaví gól do finské sítě • Reuters

Alexandr Nikišin se do Sovětského svazu ani nenarodil, přesto oblékl jeho dres • ČTK/AP

Hokejisté Finska díky výhře v prodloužení na Ruskem ovládli hokejový Channel One Cup. Na vzájemném zápase ale byl zajímavý nejen rozhodující technický gól, ale také dresy, ve kterých domácí nastoupili. „Sborná“ si totiž připomíná 75 let svého hokeje, kdy řadu triumfů posbírala pod hlavičkou SSSR. A dresy s tímto znakem na spoustu (nejen) Finů působí jako rudý hadr.

Rusové pojímají hokejovou sezonu slavnostně. V roce 1946 vznikl jejich hokejový svaz a konalo se první sovětské mistrovství. Na domácím turnaji nastupovali v dresech, které sovětskou éru připomínaly.

V jejich první variantě třeba porazili Čechy 5:2. Jasně červený dres měl na hrudi bílý vzor do V a na jeho okraji zkratku „CCCP“ (Azbukou SSSR – Svaz Sovětských socialistických republik). „Dres odkazuje na rok 1956, kluci, když si ji obléknou, pochopí, že to je tradice. Tato uniforma zavazuje ruský tým k vítězství,“ prohlásil prezident Ruské hokejové federace Vladislav Treťjak.

Zatímco první varianta dresů velké protesty nevyvolala, ta druhá už ano. Do posledního zápasu proti Finům totiž Rusové nastoupili v replikách „slavných“ dresů z dalších let, tedy s obrovským nápisem CCCP přes hrudník.

A Finové, kteří se Sovětským svazem mají, podobně jako Češi, své nejen hokejové zkušenosti, třeba „Zimní válku“ v letech 1939 – 1940, reagovali.

„Jsem překvapený a zklamaný, že Rusku bylo dovoleno v těch dresech hrát. Ta kombinace písmen symbolizuje režim, který zabil miliony nevinných lidí,“ napsal na Twitter bývalý finský premiér Alexander Stubb. „Zdržím se dalších příkladů z historie, ale je to útočné gesto, které do sportu nepatří,“ dodal. Někteří finští fanoušci tak diplomatičtí nebyli a srovnali užití sovětské symboliky s teoretickou situací, kdy by si Němci připomínali svou historii dresy se svastikou – hákovým křížem.

Před podobnými gesty varoval i šachový velmistr a zároveň představitel ruské opozice Garry Kasparov: „Pokud věříte v symboly stejně jako diktatury, tak ruský hokejový tým hrající tento týden v dresech „SSSR“ nebyl jen trolling. SSSR byl brutální totalitní stát a oživovat ho, třeba jen z nostalgie, je hnus.

Finský výběr Rusům odpověděl na ledě: Díky technickému gólu v prodloužení vyhrál 3:2 a ve specifickém systému způsobeném nezvyklou účastí Kanady celý turnaj vyhrál.