Nedvěd o zodpovědnosti i kouči: Konec jsem zvažoval, důvěra mě těší

Sedl si za stůl a dal se do vysvětlování. Nejenom neúspěšné olympiády, ale i toho, co má před sebou. Do 17. března má výkonnému výboru předložit návrh na nové trenérské složení.

Z kolika koučů budete vybírat?

„Je to užší kruh. Bavíme se tady možná o pěti, šesti kandidátech.“

Blíží se mistrovství světa. Takže budete hledat i krizového manažera jenom na tuhle akci?

„Toho bych se právě hrozně rád vyvaroval. Moje myšlenka je najít trenéra, který bude mít smlouvu na dva a půl roku. Hypoteticky by tak končil po mistrovství světa v Praze v roce 2024. I varianta, že můžeme mít trenéra jen na mistrovství, může nastat, ale toho bych se ale hrozně rád vyvaroval.“

Jste rád, že jste dostal od výkonného výboru důvěru?

„Dopředu jsem všem avizoval, že jestli budou mít jeho zástupci pocit, že by na mém místě měl být někdo jiný, nebudu s tím mít absolutní problém. Samozřejmě jsem rád, že mám důvěru a že můžu pokračovat dál. Doufám, že tahle mise bude končit medailí. Dám teď veškerou moji energii do toho, abych vytvořil silný realizační tým, který náš hokej posune zase trošku někam jinam.“

Za výsledky jste byl zodpovědný spolu s Pešánem. Není překvapivé, že končí jenom on?

„Samozřejmě jsem zodpovědnost na sebe převzal a výkonnému výboru jsem to takhle i prezentoval. Pak je to jen na něm, jestli mi dá důvěru, nebo ne. Není to určitě tak, že bych si myslel, že za to nenesu žádnou zodpovědnost.“

Neříkal jste si, že byste sám od sebe rezignoval?

„Když jsem teď tady, tak to může vyznít, že žádnou zodpovědnost nemám… Ale samozřejmě jsem o tom přemýšlel. Ale chtěl jsem znát názor výkonného výboru.“

Překvapil vás poměr hlasování? 10:0 pro odvolání realizačního týmu, 9:1 pro vaše setrvání? Z toho to vypadá, že hlavní problém byl při samotném koučinku na střídačce…

„Asi to tak může vyznít. Prostě se tak výkonný výbor rozhodl.“

Expert Sýkora: Trenér zmůže hodně, ale... Tohle je problém českého hokeje

V čem byla klíčová potíž při posledních nepovedených akcích?

„Už deset let jsme nepřivezli medaili. Během té doby jsme na i už párkrát sahali, třeba v Bratislavě v roce 2019, bohužel v den D se nám to nepodařilo. To musíme překlopit. Viděl jsem to i na olympiádě, že tíha okamžiku svazuje hráče a na ledě to je vidět.“

Je právě tohle jedna z věcí, za kterou je zodpovědný kouč? A Pešán to nezvládl?

„Asi je to souhra věcí. Samozřejmě trenér nemůže hrát za hráče a dávat góly, ale mužstvo nějakým způsobem musí připravit.“

Už jste měl možnost mluvit s finským koučem Kari Jalonenem, který je jedním z kandidátů?

„Ještě ne. Ale v nejbližší době se s ním uvidím a tuhle debatu určitě otevřeme.“

Zůstává v platnosti kanadský model, v němž jste šéfem vy, pod sebou máte trenéry. Je podle vás funkční?

„Jsem zcela přesvědčený, že ano. Funguje to v Kanadě nebo v Americe. Nevím, proč by to tak nemělo být i u nás. Navíc to není o tom, že já vyberu 25 hráčů a trenér jde trénovat. Takhle to nefunguje. I z tohoto hlediska v tom nevidím absolutní problém.“

Co by měl nový kouč přinést za změnu?

„To nejdůležitější jsou výsledky a hlavně herní projev. Myslím, že na olympiádě to bylo o dost lepší než na posledním mistrovství, ale i tak... Pamatujeme si třeba šampionát v Bratislavě v roce 2019, kdy jsme medaili taky nepřivezli, ale i vy novináři jste to vnímali velice pozitivně. Byli jsme hodně blízko k bronzové medaili, což by v daném momentě mělo cenu zlata. K tomu se musíme vrátit.“

Budete chtít, aby nový trenér víc prosazoval mladé hráče?

„Když je budeme mít, tak budeme všichni jenom rádi. Vidíme to ve světě, všude se razí cesta mládí vpřed. I když třeba Finové teď na olympiádě zase měli staré mužstvo, takže je to také o kvalitě.“

Jaké názory zazněly na výkonném výboru, jestli by bylo vhodné, aby novým koučem byl cizinec?

„Byl to takový mix. Někteří byli pro. Že nás zase může malinko okysličit a být přínosem. Někteří si to v minulosti třeba nedokázali představit, teď už ale změnili názor. Pak byla část těch, kteří vyloženě byli proti. Nechtějí žádného, ani jednoho z trenérů, aby byl ze zahraničí.“

Proč? Co měli za argumenty?

„K téhle diskusi už nedošlo.“

Bude to pro vás teď cesta diplomacie, abyste přišel s trenéry, kteří budou průchozí pro výkonný výbor? Nebo to uděláte podle sebe?

„Udělám to podle svého nejlepšího vědomí. Pak to předložím 17. března výkonnému výboru.“

Platilo pravidlo, že funkce není slučitelná s pozicí trenéra v klubu. Je to pro vás kritérium?

„Přesně tak. Trenér by měl trénovat pouze národní tým.“

Nelimituje to výběr? Třeba u Miloslava Hořavy, který je ve Spartě?

„Ne úplně. Kdyby k této variantě došlo, samozřejmě by to zasáhlo do přípravy před šampionátem, ale určitě by tam nebyl sám. Asistenti by vedli tým, než by se Miloš připojil. Ale teď se bavíme pouze hypoteticky. Každopádně si dokážu představit variantu s trenérem, který je momentálně na klubové úrovni. Od příští sezony už by ale byl pouze u reprezentace, to by byla moje podmínka.“

A zahraniční kouč by byl obklopený českými asistenty?

„Ano. Byl by tam sám a asistenti by byli z domácího prostředí. Nepřipadá v úvahu celý realizační tým z ciziny.“

Je reálné, že by to mohl být Slovák?

„Touhle cestou nepůjdeme.“