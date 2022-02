Pešán končí, Nedvěd přivede nového kouče. Ve hře Fin i Hořava, Slovák ne

10:0. Jednoznačný poměr hlasování výkonného výboru znamenal, že Filip Pešán po neúspěchu na mistrovství světa v Lotyšsku (7. místo) a historickém propadáku na ZOH v Pekingu (9. místo) končí.

Z jednání VV se omluvil Jiří Šindler, který reprezentuje parahokej a akorát zajišťuje odlet českého týmu na paralympiádu. Proto tedy hlasovalo deset lidí. Ti se sešli už v jedenáct hodin a do čtyř hodin živě diskutovali na téma reprezentace... Až potom se dostali k dalším bodům.



Členům výkonného výboru předložil trenér hodnotící zprávu o olympijské misi v Číně. „Jednoznačně řekl, že je to neúspěch a zklamání. Mužstvo, které na turnaj odjíždělo, mělo podle něj na to, aby získalo medaili. Svoji analýzu měl postavenou na číslech, ukázal grafy, tabulky. V porovnání s ostatními z toho vyplynulo, že jsme měli velký problém v úspěšnosti brankářů a v efektivitě střelby,“ uvedl Zdeněk Zikmund, mluvčí svazu.

Také uvedl, že VV konstatoval, že Pešán je vynikající trenér, který to dokázal na klubové úrovni. Ale problémem mohlo být to, že se v národním týmu učil za pochodu… „Několikrát tam zaznělo, že je velký rozdíl trénovat v klubu, nebo v reprezentaci na turnajích jako mistrovství světa nebo olympiáda,“ tlumočil Zikmund pohled hokejových ministrů.

Verdikt výkonného výboru byl jednoznačný. Pešán končí. V poměru 9:1 naopak bylo rozhodnuto, že ve funkci i dál pokračuje GM Petr Nedvěd.

„Za tu důvěru jsem rád. Na druhou stranu jsem avizoval, že jestli výkonný výbor má pocit, že na mém místě by měl být někdo jiný, nemám s tím problém. Zodpovědnosti se rozhodně nezříkám. Samozřejmě jsem přemýšlel i o tom, že skončím… Ale chtěl jsem znát názor výkonného výboru. Je jasné, že také nesu zodpovědnost,“ uvedl GM Nedvěd.

Teď je na něm, aby vybral nového kouče. Podle vlastních slov vybírá z užšího výběru, ve kterém je asi pět nebo šest jmen. Na přímý dotaz přiznal, že je mezi nimi i finský expert Kari Jalonen, jenž dřív trénoval mimo jiné pražského Lva v KHL (a aktuálně se pohybuje v Praze), nebo český kouč Miloslav Hořava.

Podle vlastních slov nechce hledat provizorního trenéra, který by odkoučoval pouze nadcházející mistrovství světa ve Finsku.

„Toho bych se rád vyvaroval. Moje myšlenka je taková, abych našel trenéra, který bude mít smlouvu na dva a půl roku,“ uvedl Nedvěd s tím, že v ideálním případě by mu kontrakt vypršel po mistrovství světa v Praze v roce 2024.

Také přiznal, že nepůjde cestou slovenského trenéra.

Při jednání výkonného výboru zazněly i hlasy, které byly proti tomu, aby si na střídačku stoupl cizince. Takže pokud Nedvěd tohle jméno navrhne (třeba Jalonen), ještě je otázka, jestli to hokejová vláda odsouhlasí...

„Já navrhnu jména podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a pak se uvidí,“ odmítl Nedvěd, že by dopředu hledal taková řešení, která projdou...

Zmínil i to, že pokud by hlavním koučem byl cizinec, bude chtít, aby jeho nejbližšími spolupracovníky byli čeští trenéři. „Nechceme jít model Stramaccioni,“ pousmál se vedle sedící tiskový mluvčí Zikmund. Rýpnul si do někdejšího šéfa sparťanské lavičky, který si přivedl i svůj tým. Ale výsledky to nepřineslo.

Další jednání výkonného výboru je 17. března. Do té doby má Nedvěd přijít se svými návrhy.

Jisté je, že Pešán končí. Ten na čtvrtečním jednání přednesl svoji hodnotící zprávu, pak odešel do své kanceláře.

Byl to právě Nedvěd, potvrzený ve funkci, který mu pak přišel říct verdikt výkonného výboru...

Koho vybere jako nového kouče?