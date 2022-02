POLEMIKA: Pešán končí, Nedvěd ne... Pokračování paskvilu, nebo menší zlo?

Pešán s Nedvědem dorazili do Prahy ve skvělé náladě • ČTK/Kateřina Šulová

ONDŘEJ KUCHAŘ: NE, když fiasko nestačí

Vztek? Naštvání? Rozhodnutí šéfů českého hokeje spíše vyvolává úsměv nad tím, co všechno je možné. Po nepovedeném mistrovství světa v Rize byl určen Petr Nedvěd vrchním velitelem českých hokejových sil. Na záda mu byla naložena odpovědnost za výsledek národního týmu.

A po největším výsledkovém fiasku v historii českého i československého hokeje končí jeho podřízený Filip Pešán. Sám Nedvěd zůstává dál ve funkci. Zřejmě by ručil jen za úspěch, neúspěch se ho netýká. Za deváté místo z Pekingu přišli o místo pouze trenér a jeho asistenti. Paskvil v podobě kanadského modelu, který je v tuzemských podmínkách neaplikovatelnou zhůvěřilostí, pokračuje.

Nedvěd za čtyři roky (!) ve funkci GM neukázal nic, co by ho opravňovalo k nárokování si exponovaného křesla. Ve finále ani nebyl tím, kdo reálně vybíral tým pro Peking. Právě pod olympijskou soupiskou byl přitom oficiálně jeho podpis. Hráče si volil sám Pešán, on mu je schválil. Tak k čemu vůbec takhle funkce?

Skončit měli oba dva. Nedvěd i Pešán byli společně odpovědní za čínskou blamáž. Cokoli jiného je špatně.

Pešán po návratu z Pekingu: Nechci utíkat, nechám si čas na analýzu

ZDENĚK JANDA: ANO, volili menší zlo

Hned po vyřazení českého týmu v osmifinále pekingského dobrodružství jsem napsal, že se Filip Pešán měl zachovat jako chlap a sám od sebe říct: Balím to! Už tehdy jsem zmínil i to, že by to měl zvážit i sám GM Petr Nedvěd.

Neudělal to ani jeden. Chyba? Každý ať si svoje kroky zodpoví před vlastním svědomím… Výkonný výbor se tedy ocitl v situaci, kdy mohl odvolat jak kouče, tak generálního manažera. Možná by to bylo férové řešení. I směrem ke končícímu trenérovi. Ale hokejoví ministři se zachovali pragmaticky. Odsunuli, logicky, kouče, protože jeho pozice byla neudržitelná. A nechali Nedvěda, od něhož čekají, že teď přijde se správným řešením.

Kdyby odvolali i jeho, kdo by měl hledat nového šéfa reprezentační střídačky? Filip Pešán, který zůstal v pozici šéftrenéra? (Tenhle bizár ponechme teď stranou). Nebo snad sám Tomáš Král? Nebo narychlo povolaný nový GM? A kdo by to asi tak mohl být?

Nežijeme v ideálním světě. V něm by to sami od sebe zabalili po Pekingu hned oba. Takhle musel výkonný výbor volit menší zlo. Navíc problém nebyl ve výběru hráčů, spíš v jejich naladění. A to jde jednoznačně za koučem.

Teď je na GM, aby ukázal, co umí. Vybrat nového trenéra není jednoduchý úkol. Na českou střídačku se moc lidí nehrne.