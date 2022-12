Čekáme… Češi jsou ve Švýcarsku, ale se zpožděním. Krátili si čas kartami

S cenným skalpem Finů, vládců světového hokeje. Ale s dvouhodinovým mankem. Čeští hokejisté dorazili do Švýcarska později, než se předpokládalo. Dlouho totiž seděli v letadle v Helsinkách, čekalo se, než se vyřeší problém s odbavením zavazadel… Pak je ještě čekal z Curychu dlouhý přesun autobusem do Bernu. Už dopředu bylo rozhodnuto, že páteční trénink bude zrušený. Hráči strávili celý den na cestě, takže pak rádi relaxovali. Do akce jdou v sobotu od 20.15 proti Švýcarům.

Už se zdálo, že kapitán letu zavelí ke startu. Jenže pak nastaly komplikace. Takže nakonec reprezentace z Helsinek do Curychu odletěla s dvouhodinovým zpožděním.

„Nikdy není dobré, když se něco takového stane,“ reagoval kouč Kari Jalonen. Na palubě byli i finští hokejisté, kteří na tom byli tedy podobně… Let trval necelé tři hodiny, takže celkem oba výběry strávily v letadle téměř pět hodin.

Ale hráči to brali jako realitu, nestěžovali si. „Finové na tom byli stejně, bylo to v pohodě,“ reagoval útočník Michael Špaček, který si krátil čas hraním karet. Spolu s Filipem Chlapíkem a Jiřím Smejkalem vytvořili miniskupinku a mastili prší. I díky tomu jim let uběhl rychleji.

Transfer probíhal na etapy. Nejdřív letecky do Curychu, pak busem do Bernu. A aby těch měst nebylo málo, zápasy v rámci Švýcarských her se hrají ve Fribourgu… „Doufám, že atmosféra bude lepší než v Helsinkách,“ přeje si Špaček, jenž spolu s Chlapíkem hrají za švýcarský tým Ambri-Piotta.

Protože zápas s Finy provázela bídná kulisa. Takže i sami hokejisté se těší, že tentokrát by měla být mnohem bouřlivější.

V sobotu dopoledne hráče čeká rozbruslení. Páteční trénink byl zrušený. „Už předtím jsme se rozhodli, že dnes nepůjdeme na led. Není to pro nás tak velký problém. Měli jsme naplánováno volno, půjdeme na led v sobotu ráno, hraje se až večer,“ reagoval kouč Jalonen.

Češi vstoupili do turnaje výborně, porazili domácí Suomi 3:2. Teď se poprvé turnaj bude hrát ve Švýcarsku. A hned s domácím výběrem.

„Počítáme, že to bude velice rychlé. Ve čtvrtek to bylo hodně soubojové a proti Švýcarsku předpokládám, že to bude hodně o bruslení. Mají hodně rychlou ligu. Je to jiná výzva, jiný styl,“ řekl k tomu kouč Jalonen.

Páteční den strávili zdlouhavým cestováním. Ale na odhodlání se nic nemění. Po Finech si tým kolem kapitána Zohorny chce připsat skalp Švýcarů.