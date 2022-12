Co ukázali Češi: lišák Jalonen, klíčový malý muž i Chlapík říkající si o MS

Matěj Stránský, Filip Chlapík a Petr Kodýtek se radují z prvního gólu • FOTO: Michal Beránek / Sport

PŘÍMO Z HELSINEK | Třetí výhra proti Finům, světovým šampionům i olympijským vítězům, ze čtyř posledních utkání. Lichotivá bilance pro kouče Kariho Jalonena. „Vždycky je to speciální,“ říkal po utkání v Helsinkách. V něm Češi vyhráli 3:2 a úspěšně vstoupili do Švýcarských her. A co dalšího utkání ukázalo? Skvělou formu Šimona Hrubce, v pohodě hrající první lajnu nebo výtečného univerzála Petra Kodýtka… iSport přináší další body, co utkání ukázalo.