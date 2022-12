Komplikace! Chybět bude Chlapík, zranil se při výstupu z autobusu…

Bez Filipa Chlapíka, hlavního útočného esa, se musejí obejít čeští hokejisté v dnešním zápase se Švýcary (od 20.15). Důvod? Smolné poranění… Ofenzivní lídr si poranil kotník při vystupování z týmového autobusu při transferu z Helsinek do Bernu. Už na letišti kulhal, týmový fyzioterapeut mu to hned stáhl. Ale ani tak se na dnešní zápas nedá do kupy, na rozbruslení chyběl. Je ale naděje, že si zahraje v neděli proti Švédům.

Byl to smolný okamžik. Vystupoval z autobusu a špatně došlápl. Hned cítil, že to není dobré…

„Takový je život. Musíme to brát tak, jak to je,“ uvedl po dnešním rozbruslení asistent Libor Zábranský. Chlapík, jenž hraje za švýcarský tým Ambri-Piotta, pobral při prvním utkání s Finy (3:2) dvě asistence.

Teď bude chybět. Rozbruslení sledoval jenom v civilu. „Uvidíme, jak to bude vypadat ráno. Nechtěl bych předbíhat. Pro nás je zdraví hráčů to nejdůležitější,“ řekl Zábranský na téma, jestli bude schopný hrát v neděli.

V brance se představí Marek Lanhgamer, který se pokusí navázat na skvělý výkon svého parťáka Šimona Hrubce z minulého utkání.

Zápas se hraje ve zmodernizované hale ve Fribourgu, která je pro devět tisíc diváků. Uvnitř je celá černá, strmé tribuny, takže pokud bude zaplněná, dá se čekat skvělá atmosféra. „Věřím, že bude hodně lidí. To se vždycky líp hraje,“ říkal útočník Michael Špaček. Protože v Helsinkách byla atmosféra mizerná, hala nebyla zdaleka zaplněná.

„Je to kotel, je tady hodně míst na stání. Takže jestli to bude vyprodané, tak se v dobrém slova smyslu máme na co těšit,“ dodal asistent Zábranský. Podle dnešních informací se ale nezdá, že by mělo být plno… Uvidí se až večer.

Zábranský, boss Komety, už delší dobu v sobě živí sen, že i v Brně postaví podobnou moderní arénu. Takže i on se vždycky rozhlíží po světě po arénách… Teď je pro něj inspirací ta ve Fribourgu.

Ale teď to neřeší. Hlavní je, aby mužstvo zvládlo večerní partii s domácími. „Je tady větší kluziště než v Helsinkách. Takže to bude hodně o bruslení,“ tuší český kouč.

Úvodní utkání jeho tým zvládl, vyhrál 3:2. I když hlavně ve druhé třetině nehrál dobře. Zaevidoval pouze jednu střelu na branku. A jenom díky skvělému Hrubcovi udržel naději na vítězství. „Toho bychom se teď chtěli vyvarovat,“ říká Zábranský.

Hokejisté měli v pátek náročný program. Nejdřív letěli z Helsinek do Curychu, pak ještě autobusem do Bernu. Let měl ještě k tomu zpoždění, dvě hodiny čekali v letadle, než se vyřeší problém se zavazadly.

„K hokeji to patří, ale bavíme se o NHL. My na to až nejsme tolik zvyklí, hlavně kluci z extraligy. Náročné to bylo, cesta trvala dvanáct hodin,“ komentoval to český kouč. „Ale musíme se s tím vyrovnat, Finové na tom byli stejně. Nevidím v tom problém. Kluci při tréninku jezdili dobře, zápas je až večer, je čas se nachystat,“ dodal Zábranský.

Utkání v černém pekle proti domácím startuje ve 20.15 hodin.

Předpokládaná sestava Česka:

Langhamer - Košťálek, T. Dvořák, Zámorský, Kučeřík, M. Jandus, Němeček, Zábranský ml. - Tomášek, M. Špaček, A. Najman - Radil, T. Zohorna, M. Stránský - Smejkal, Kodýtek, Fridrich - Flek, Černoch, D. Voženílek - O. Beránek.