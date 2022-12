Hrdina Langhamer: To vítězství jsme ukradli. A děkuju Šimonovi za rady

Byl to jeho zápas. Kde by český tým bez jeho zákroků byl. Marek Langmaher zavřel bránu, Švýcarům lapil 45 střel! „Ale myslím si, že jsem měl i dost štěstí,“ reagoval český brankář po vítězství 2:1. Zhodnotil ho trefně: „Tu výhru jsme ukradli.“ Hlavně ve druhé třetině zase byli Češi pasivní, ale stejně jako při utkání s Finy drželi naději díky brankáři. Po Šimonovi Hrubcovi se skvěle předvedl i Langhamer.

Z kabiny znělo, jak hráči mlátí hokejkami v rámci vítězného rituálu. Pak se ozývaly i chytlavé staré hity, třeba od Heleny Vondráčkové. Potom přišel mezi novináře hlavní hrdina večera. Jenom díky Langhamerovi brali Češi druhé vítězství v rámci Švýcarských her. Tentokrát se hrálo ve Fribourgu. Ale ani tady nebylo plno a atmosféra nebyla dobrá. Domácí svěřence Kariho Jalonena přestříleli 46:20.

Co pro vás bylo nejtěžší?

„Asi přežít druhou třetinu. Párkrát jsme se tam zasekli, nemohli jsme vystřídat.“

Poměr střel byl 17:1 pro Švýcary v téhle části...

„Kluci se zasekli, nemohli vystřídat, Švýcaři byli hrozně aktivní, nedovolili nám nechat si puk, podržet ho. Ale i když jsme byli zaseklí, kluci odvedli super práci. Jak před brankou, tak v celém pásmu. Pořád drželi puk na mantinelech, takže nebylo až tolik střel ze středu.“

Vy jste nedovolil moc dorážek, i v tom byla vaše síla.

„Zezačátku bylo pár střel, které mi vypadly. Potom si myslím, že jsem se dostal do rytmu. Víc jsem si věřil. Bylo to potom dobrý.“

Jak vám bylo, když na konci Švýcaři tlačili?

„Hlavně jsem se snažil, abych viděl puk, protože byli ve dvou třech hráčích přede mnou a dávali si to tam mezi sebou. Jenom jsem čekal, odkud to vyletí. Myslím si, že jsem měl i dost štěstí, že mě ty puky trefily a já je neviděl. My jsme to vítězství ukradli.“

Věděl jste hned, že to od Švýcarů byl gól? Vyletělo to rychle ven.

„Věděl. Dal to tam přesně na první tyčku. Já jsem od toho nebyl daleko, ale věděl jsem, že to byl gól.“

Jak moc vás lákala nula?

„Tady v tom zápase, kdy soupeř byl tak aktivní, jsem na to až tolik nemyslel. Hlavně jsem chtěl, abychom to dotáhli do vítězného konce. Což se podařilo.“

Jak moc vám radil parťák Šimon Hrubec, který působí ve švýcarské lize?

„Bavili jsme se o tom před zápasem. Že Andrighetto rád střílí, Corvi taky. On ty hráče zná, což je velká výhoda a poradil mi. Moc mu děkuju.“

Jak vás láká vyhrát celý turnaj?

„Lákadlo to je. Ale budeme se muset trochu zlepšit, mít hru aktivnější. Co jsem viděl, Švédsko přestřílelo Finsko. Musíme hru zlepšit, jestli chceme uspět.“

Hlavně nebýt tak pasivní ve druhé části.

„V tom prvním utkání byli Finové obrovsky silní na puku. Tentokrát byli Švýcaři aktivní, my jsme nebyli schopní si dát puk do správného prostoru, abychom jim hru trochu rozbili.“