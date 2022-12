Jalonen o prohře se Švédy: Možná nejlepších šedesát minut na turnaji

„Protože jsme opravdu hráli dobře. Možná nejlepších šedesát minut na turnaji, ale nedokázali jsme proměnit své šance,“ popisoval Kari Jalonen. „Celkově tým celý turnaj velmi dobře pracoval. Měli jsme zkušené hráče i ty mladší. Včetně tří nováčků, to jsou vždy pozitiva. Dobře si sedli. Líbilo se mi to. Samozřejmě teď to zanalyzujeme a dáme hráčům zpětnou vazbu,“ vykládal kouč.

Češi nakonec brali druhé místo. Bilance? Dvě výhry, jedna porážka. Tentokrát už nenastal ve druhé části takový výpadek. Celkově český výběr severského rivala přestřílel (36:24).

„Ráno jsme si říkali, jak druhé třetiny musíme hrát, a myslím, že kluci se drželi toho, co jsme si řekli. Byla to naše nejlepší druhá třetina, přestože jsme ji prohráli 0:2. Ale tak to je, když nejste schopní proměnit šance, takhle ty zápasy pak dopadají,“ pokrčil rameny Jalonen.

A co řekl na zranění Šimona Hrubce z šesté minuty utkání? „To nikdy není pozitivní zprávou. Snad to nebude tak špatné. Teď to ale nevíme. Bylo jasné, že nemůže pokračovat ve hře,“ dodal kouč.

Kapitán Tomáš Zohorna byl i přes porážku na závěr turnaje pozitivní. „Asi to byl nejlepší výkon na turnaji. Měli jsme dobrý pohyb, jezdilo nám to. Vytvořili jsme si spoustu šancí. Kdybychom dali gól, dva a šli do vedení, byl by to úplně jiný zápas,“ řekl čtyřiatřicetiletý útočník.

Proč české mužstvo nedokázalo Švédům vstřelit jediný gól podle Zohorny? „Nebyli jsme moc na puku v útočném pásmu, naopak Švédi drželi kotouč především v útočné třetině. Hrálo se proti nim těžko. Jsou šikovní, dobře si nahrávali. Ale odehráli jsme dobrý zápas, jen ve skóre to nevyšlo,“ říkal zkušený reprezentační harcovník.

Zohorna ocenil, že Jalonen zkouší nové hráče. Na Švýcarských hokejových hrách dal prostor útočníkům Adama Najmanovi či Danielu Voženílkovi. „Trenér se snaží dát prostor mladým, aby kluci nabrali zkušenosti s mezinárodním hokejem. Vidí tu úroveň a ukáže jim to, v čem ještě musí zamakat. Chtěli jsme turnaj vyhrát, což se nám kvůli koncovce nepovedlo, ale druhé místo je super,“ dodal rodák z Havlíčkova Brodu.