Tudy, trenére! Tahák pro Jalonena, který staví reprezentaci do 25 let

Jak vyrobit z turnaje bez zápletky dobrodružství? Kari Jalonen na podzim vyhlásil, že by rád provedl pro Švédské hry jeden netradiční tah: „Chtěli bychom mít tým složený z hráčů do 25 let.“ Osvědčené borce necháte doma, ať si odfrknou před play off, a pojedete testovat. Proč ne? Ve čtvrtek v 11.00 představí svoji nominaci. A pokud svůj plán dodrží, mladší tým čeká srážka se sílou ze severu. Zkusili jsme tým podle nastavených pravidel sestavit taky a v obraně je to dřina.

Reprezentační trenér Kari Jalonen je vstřícný prakticky ke každému tématu. Odpoví skoro na všechno. Existuje jen jedna oblast, kdy své odpovědi krátí a utíká od nich, jak nejrychleji může. Proč ve vašem výběru chybí hráč XY? „Nechci komentovat žádného hráče, kterého jsem nepozval,“ nakonec vždycky praví. „To by byl nekonečný příběh,“ přidá.

Ovšem už v listopadu si na pro sebe nepříjemné téma zadělal. „Chtěli bychom mít tým složený z hráčů do 25 let,“ zahlásil směrem k únorové akci. „Uvidíme, co se stane, ale věřím, že je to dobrý nápad, abychom viděli mladé hráče, jak si na této úrovni hokeje povedou,“ doplnil svoji myšlenku.

Únor je tady, ve čtvrtek Jalonen představí svůj výběr na Švédské hry. Pokud mu plán vyjde a opravdu si sestavuje tým, kde je hranicí věk 25 let, otázek na něj začne pršet dost.

Jestli nyní vynechá Dominika Lakatoše z Vítkovic, který Jalonenovi do plánů nepasuje, tak ho nevezme už asi nikdy. Vybrat brankáře a útočníky se nejeví zase jako takový problém, když si dovolíte sáhnout i pro pětadvacetileté hráče. V defenzivě je to ale velká bitva. Zahráli jsme si podle nastavených pravidel a nominaci zkusili vytvořit taky.

Nám do ní Lakatoš pasuje. Tentokrát by opravdu mohl dostat úlohu hráče, který se dostane i na přesilovku, nešlo by o nějaké štěky. A hlavně bychom vylovili z 1. ligy beka Daniela Gazdu, jenž ale podle informací deníku Sport a iSport.cz v Jalonenově výběru chybí. Buď tedy našel při svých extraligových výjezdech jiné poklady, nebo svoje plány změnil a pár starších hráčů přeci jen osloví.

Nejde o špatný nápad teď testovat. V době těsně před play off se i nabízí, že největší hvězdy necháte v klubech a nikoho nebudete tahat do Švédska. V klidu dáte možnost orazit Romanu Červenkovi, Lukáši Sedlákovi, Tomáši Hykovi i Jakubu Flekovi. Na co zkoušet vyzkoušené? Stejně by se akorát hromadily omluvenky.

Dává smysl, že chce reprezentační kouč zkusit dobrodružství. Na jaře dostane moře času, aby si tým chystal pro MS. První zápasy před šampionátem jsou na programu od půlky dubna, turnaj v Lotyšsku a Finsku začíná 12. května, třináct dní po extraligovém finále.

Proč vlastně dobrodružství? Soupeři nejdou cestou pokusů. Švédský kouč Sam Hallam vzal na domácí akci jednoho debutanta, kterým je navíc ještě šestadvacetiletý brankář Linus Söderström. Jinak se chce ukázat, takže pozval borce s minulostí v NHL typu Jacoba de la Rose (242 zápasů), Joakima Nordströma (444 zápasů), Joakima Nygarda, který na kempu v Edmontonu porazil na rychlost Connora McDavida, nebo Jonathana Dahléna (minulá sezona v San Jose).

Finsko sice bere šest nováčků, ale taky tři olympijské vítěze a čtyři mistry světa. Pikantní je, že pozvánku dostal Ahti Oksanen, který v minulé sezoně válel v Hradci. Jenže z Česka se do národního týmu nejezdí. „Vždycky doufám, že se do reprezentace dostanu. Hrozně rád bych si tam zahrál,“ říkal útočník před rokem pro deník Sport a iSport.cz. „Asi budu muset hrát v budoucnu ještě lépe,“ plánoval. Na reprezentační pozvánku mu nestačilo 25 gólů za Mountfield. Ale 14 tref za švédský Oskrarshamn má evidentně větší zvuk.

Mladší český výběr by čelil poměrně velké síle. Reálně by se ukázalo, jestli Lukáš Jašek s Filipem Chlapíkem mohou táhnout reprezentační ofenzivu i co všechno dovede Petr Kváča v bráně.

No a ostatní se vám mohou i lehce vysmát, což hraje s vámi. „Myslím, že ruská nominace je pouze záměr, jak vymyslet program pro jejich juniorský tým před nadcházejícím MS do dvaceti let,“ spustil v prosinci 2020 tehdejší český kouč Filip Pešán. Tehdy dostal dotaz na téma, že Rusko nominovalo na akci výběr do dvaceti let. „Samozřejmě si troufnu tvrdit, že nominace ruských juniorů je určitá degradace celého turnaje a celé série Euro Hockey Tour.“ A tahle degradace celý turnaj nakonec vyhrála.

Reprezentace z hráčů U25 podle deníku Sport a iSport.cz:

Brankáři

Petr Kváča (25, Liberec), Josef Kořenář (25, Sparta)

Bylo by fajn jednou v reprezentaci hodit turnaj vyloženě na Kváču. Liberecká jednička je v extralize dominantní, jen v národním týmu vždycky zůstává v závěsu za zkušenější sestavou. Přednost v minulých letech dostávali Šimon Hrubec nebo Roman Will. Hodně láká vidět v zápřahu Kváču.

Obránci

1. pár: Martin Jandus (25, Sparta), Libor Zábranský (22, Jukurit/Finsko)

2. pár: Daniel Gazda (25, Zlín/1. liga), Jiří Ticháček (20, Kladno)

3. pár: Denis Zeman (22, Litvínov), Radek Kučeřík (21, Kometa)

7. bek: Michal Houdek (22, Plzeň)

Tady není zase tak moc na výběr. Gazda sice hraje jen v 1. lize, ale sem zkrátka patří. A nastal čas zapracovávat do reprezentační sestavy Ticháčka. On je jedním z mála pozitiv, které byste v sezoně na Kladně našli. Jandus je pravák se skvělým pohybem, klidně by se mohl poprat i o mistrovství světa.

Útočníci

1. útok: Lukáš Jašek (25, Lahti/Finsko), Michael Špaček (25, Ambri/Švýcarsko), Filip Chlapík (25, Ambri/Švýcarsko)

2. útok: Dominik Lakatoš (25, Vítkovice), Petr Kodýtek (24, Plzeň), Luboš Horký (25, Kometa)

3. útok: Adam Kubík (24, Kladno), Adam Najman (22, Liberec), Pavel Kousal (24, Sparta)

4. útok: Jakub Pour (23, Plzeň), Kryštof Hrabík (23, Plzeň), Oscar Flynn (23, Liberec)

13. útočník: Jakub Konečný (20, Sparta)

Ofenzivní potenciál není špatný. První formace by mohla být vyloženě dělová. Všichni tři borci dovedou být v Evropě produktivní. A trenére, kdy jindy využít Lakatoše, když ne teď? Zapomeňte na staré příběhy, ať se předvede. Adam Najman z Liberce patři k největším skokanům ligy, vyloženě se nabízí mu dát šanci. A vazoun Hrabík? Zlobr patří na seznam taky. Pokud vydrží nefaulovat, je platný.

Jak jsme tým vybírali? Volili jsme takové hráče, kterým je v době turnaje maximálně 25 let. Kritériem je, aby byl hokejista momentálně zdravý a působil v Evropě, zkrátka, aby bylo reálné ho nominovat na reprezentační turnaj.

Program Česka na Švédských hrách

9. února: Švédsko-Česko (19:00)

11. února: Finsko-Česko (12:00)

12. února: Švýcarsko-Česko (12:00)