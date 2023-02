Když nemáte hráče z NHL, vidíte díru. Snad Kari dodrží plán, může se vyplatit

KOMENTÁŘ TRENÉRA MARTINA PEŠOUTA | Na jednu stranu je dobrá myšlenka brát mladší hráče na turnaj. Realizační tým se chystá na druhé mistrovství, nějaký přehled o hráčích má. Kari Jalonen už tuší, kdo by měl jít do přípravného kempu a kdo má větší šanci se dostat na turnaj. Obehrát si teď jiné hráče a ukázat jim, že šanci taky mají? Nápad, který se vám časem může vyplatit.

Navíc opory necháte odpočinout, dáte jim prostor, ať se v klidu nachystají na play off ve svých klubech. Když jedete v sezoně na reprezentační turnaj, každá taková akce kumuluje únavu. Pak akorát v play off hrozí klíčovým hráčům zranění. Je dobře, jestli dostanou prostor na přípravu v klubech.

Jen bych tam cítil jedno malé „ale“. Finové a Švédi takovou věc dělají v průběhu sezony. V únoru jedou hráči s formou, tak jsem zvědavý, co to přinese výsledkově a herně. Ale zase, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Těším se, jak to dopadne, jestli Kari tenhle plán opravdu dodrží.

Když totiž nemáte kluky z NHL, najednou vidíte ohromnou díru, která se tady za poslední roky vytvořila. Evidentní je to na postech obránců, těžko dáte dohromady osm kluků. Byl tady výjimečný ročník 1996 kolem Davida Pastrňáka a Jakuba Vrány, který získal stříbro na MS do 18 let, ale ten už do výběru se stropem dvacet pět let včetně stejně nezapadá. Zajímavé je, jak skvělé měl tým brankáře. Když si vezmete, že na soupisce byli Vítek Vaněček, Karel Vejmelka, Dan Vladař a všichni dnes chytají NHL? Určitě velká věc.

V dalších letech se vždycky pár dobrých hráčů objevilo, ale ti jsou samozřejmě za mořem. Takže silné generace tady nevyrůstaly. Snad takhle budeme moci mluvit o poslední dvacítce, která teď udělala stříbro na MS. Hlavně bych si přál, aby to nebyl jen další výstřel a pak zase dlouho tma.

Ale zpátky k nominaci, je opravdu hodně těžké vybírat. Kdybychom chtěli nastavení týmu držet tak, že nikoho staršího nevezmeme, není jiná možnost než sáhnout do první ligy pro Daniela Gazdu. Otázka je, jestli nevzít Ticháčka nebo Čecha, kteří právě hráli na dvacítkách. Taky možnost.

Hodně bych si přál, aby v reprezentaci potvrdil svoji úroveň z extraligy Filip Chlapík. Ve Spartě jste minulý rok viděli, jak výjimečným hráčem je. Vyhrál bodování celé soutěže, teď zase vidíte na špici Lukáše Pecha. Co si budeme povídat, nejde o nejmladšího hráče.

Vidíte, že tihle opravdu hokejoví a herní kluci jsou u nás doma pořád dominantní. Patří sem Pecháček, Martin Růžička i Milan Gulaš. V jiných soutěžích by byli za zenitem. Tady kralují. Ale neřekl bych, že problémem je, že by byla extraliga pomalá. Hodně mužstev se snaží hrát rychle. Jen tady vyniká jejich herní kvalita, je zkrátka jinde než u kluků, kteří dorůstají. Pech a spol. vyrostli v jiné konkurenci, což je pořád znát. Takže v nadsázce, kdybychom vzali na Švédské hry výběr hráčů nad třicet pět let, vyhrajeme.

Ne, vážně. Jedna věc je potenciál, že kluci jako Kubík, Najmanové a další v sobě něco mají. Druhá, jestli ho prodají. Normálně by do reprezentace teď nejeli. Ale pokud to Kari opravdu takhle udělá, místo by mít měli. Nemá cenu dělat generály po bitvě, jsem zvědavý, jak to bude vypadat.

Když jela při covidu na akci ruská dvacítka, byť měla tedy opravdu velkou kvalitu, tak se jí dařilo. Ostatní je trochu podcenili, soupeř k vám nepřistupuje tak jako normálně. V podvědomí tahle myšlenka zavrtá. Mladší tým je agresivnější, rychlý, s nasazením. Těším se, co uvidíme.

Autor je trenérem, který vedl Kometu a Karlovy Vary. Má bronz z MS U18 z roku 2006