Jalonen po debaklu: Moc chyb. Hráči musí ukázat charakter, řvát nepomůže

PŘÍMO Z MALMÖ | Dvakrát v sezoně to proti Finsku vyšlo, potřetí se český tým podíval na odvrácenou stranu. V roli hlavního kouče zaskakuje asistent Mikko Manner za Jukku Jalonena, který se zotavuje po operaci kolena. Jediné, co mohl svým svěřencům po druhém utkání v Malmö vytknout, bylo, že nevyrovnali na den přesně 11 let starý rekord, kdy celek Suomi na Švédských hrách ve Stockholmu rozdrtil český výběr 7:0. Kari Jalonen toho měl na srdci mnohem víc. Působil vyrovnaně. Klidný zůstal prý i po druhé třetině, kdy tým prohrával o šest branek. „Udělali jsme příliš mnoho chyb. Ale řvaní ničemu nepomůže. Máme ještě jeden zápas,“ řekl po debaklu 1:6.

Výsledek určila druhá třetina, kdy český tým inkasoval čtyři góly a na branku soupeře vystřelil jen třikrát. Co se vlastně stalo?

„Byl to ohromující zápas. V první třetině jsme hráli velmi dobrý hokej, ale dostali dva laciné góly. Prvnímu předcházel nedůraz u hrazení, před druhým se seběhlo příliš mnoho chyb. Po nich následovaly další branky. Pak už to vypadalo, že je po zápase. Po druhé třetině jsme s hráči mluvili o tom, že musíme ukázat charakter a bojovat. Myslím, že třetí část byla z naší strany dobrá. Pokud se však dopustíte tolika chyb, no, výsledek známe.“

Z čeho ty chyby vycházely?

„Dopřáli jsme jim příliš mnoho přečíslení. Ze tří dali góly, když otočili hru a šli do rychlého protiútoku. To bylo moc. Musíme to vzít s pokorou a upřímně si přiznat, co bylo špatně.“

Co si tedy můžete z takové porážky vzít?

(dlouhé mlčení) „Určitě z ní nemáme dobrý pocit. Máme před sebou ještě jeden zápas. Proti Švýcarsku máme šanci ukázat charakter. Na mítinku si zápas rozebereme, připravíme sestavu a rozhodneme se, kdo bude chytat. Vyspíme se a budeme zase připravení na další utkání.“

Nepatříte k trenérům, kteří by na hráče křičeli. Ale co jste mohl udělat po druhé třetině, kdy bylo skóre 0:6 a je rozhodnuto?

„Požádal jsem je, aby ukázali bojovného ducha a vyhrávali souboje. Protože nevěřím, že můžete zvítězit, pokud to tak není. Ve třetí třetině jsme se v tom zlepšili.“

Zůstal jste klidný i po druhé části?

„Já na nikoho neřvu. Nevěřím, že to může fungovat. Není to ani můj styl. Kdybych za stavu 0:6 začal křičet, ničemu to nepomůže.“

Napověděl vám tento zápas něco o brankářích?

„Nechceme házet vinu jen na brankáře. Tu nese celý tým a my hrajeme všichni společně jako tým. Ale jistě, taky oni měli svou práci, kterou bylo potřeba zvládnout.“

Nestávali se spíš obětí toho, co předvádělo mužstvo před nimi?

„Byli stejní jako celý tým.“

Jak jste byl spokojený se změnami v útocích, jež jste provedli před třetí třetinou?

„Líbil se mi Musil, jak hrál celý zápas. Od něj to byla pozitivní zpráva. Změníme sestavu, možná trochu víc, než jsme plánovali. Ještě si promyslíme, co do zápasu se Švýcary můžeme podniknout.“

Právě Musil měl velkou příležitost skórovat, dvakrát jeli hráči sami na brankáře, ale nedali gól. Byl rozdíl proti úvodnímu střetnutí se Švédskem i v neproměňování šancí? Vypadal by výsledek jinak?

„Nechci o ničem spekulovat. Výsledek musíme uznat, Finsko hrálo dobře. V první třetině nebyli lepší, ale využili všechny příležitosti, které měli.“