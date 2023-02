Zápas blbec. Dva góly a pak už jsme hráli do kopce, pronesl Zábranský

PŘÍMO Z MALMÖ | Nejvyšší porážka s Finskem za 11 let a taky nejvyšší v Euro Hockey Tour pod trenérem Karim Jalonenem. Ve druhém zápase Švédských her prohrávali jeho čeští svěřenci po dvou třetinách o šest branek, konečný výsledek zněl 1:6. Něco špatně bylo od začátku. „Zápas blbec,“shrnul obránce Libor Zábranský, u jehož prohraného souboje ve středním pásmu se zrodil první gól Suomi.

Co bylo v tomhle zápase špatně?

„Nezačali jsme zle, ale když proti Finům prohráváte po první třetině 0:2, je to těžké. Dali dva rychlé góly, to už se proti nim potom stěží dotahuje.“

Jak jste byli připraveni na situaci, kdy jste ve čtvrtek sehráli dobré utkání se Švédy, kteří postavili hvězdný výběr. Finové obrátili duel se Švýcary, nicméně proti předchozím turnajům přivezli papírově slabší tým?

„Mají zkušené mužstvo. My jsme to věděli, připravovali se na to. Nezačali jsme špatně, ale pak jsme dostali dva góly z přečíslení a pak už jsme to tlačili do kopce. Na téhle úrovni a proti tak zkušenému týmu je to těžké.“

Byl to nejhorší výsledek od změny reprezentačních trenérů. Najdete něco pozitivního, co si vezmete do duelu se Švýcarskem?

„Pozitiv je hodně málo a těžko se hledají. Ale aspoň třetí třetinu jsme vyhráli 1:0. Od toho se musíme nějak odrazit. Musíme se na to podívat, budeme mít mítink. Chce to odrazit se od třetí třetiny, zítra začít úplně jinak.“

Neděsí vás, že rozdíl byl úplně ve všem? V osobních soubojích, bruslení, postavení hráčů, kdy Finové měli hodně volných střeleckých pozic a vy vůbec?

„Když takhle zkušený tým vede, pohlídá si to. My jsme byli v nějaké křeči. Na nich byla vidět ladnost, nám odskakovaly puky. I šťastné góly dali, po odrazu od obránce. Zápas blbec, bych řekl. Nezbývá nic jiného, než se otřepat, je to krátkodobý turnaj, zítra máme další zápas a musíme začít jinak.“

Co se vám honilo hlavou, když jste šli po druhé třetině do kabiny za stavu 0:6?

„Není to nikdy příjemné, ale to je hokej, i takové zápasy jsou. Nemělo by se to na takových turnajích stávat, ovšem je to zase nějaká zkušenost. Řekli jsme si, že třetí třetinu musíme urvat a zkusit s tím něco udělat, začít vyhrávat souboje a aspoň něco pozitivního si z toho vzít. To se nám částečně podařilo.“

Říkali vám něco trenéři, starší hráči, co se vůbec dělo v kabině?

„Vzali si slovo a povídali, že to takhle nejde, což měli pravdu. Těžko se to hodnotí, když po druhé třetině prohráváte 0:6. Pořád je snaha s tím něco udělat, ale na takové úrovni proti týmu jako Finsko se to dá těžce.“

Trenéři hodně zdůrazňovali, že podstatné jsou souboje u mantinelu, že dělají 30 až 40 procent. Přitom to byl jeden z velkých problémů. Proč tenhle aspekt nevycházel?

„Kdybych věděl, řeknu vám to. Ale každý zápas je jiný a Finové dali ze tří přečíslení góly. Toho se musíme vyvarovat a proti Švýcarům nastoupit úplně jinak, nevypustit žádný souboj. Zlepšit všechno, co nám nešlo.“

Byl zlomový třetí gól po nástupu do druhé třetiny? Prohrávali jste 0:2, tehdy by se ještě dalo něco dělat.

„Není to příjemné, když s tím chcete něco provést a oni hned dají gól. Bohužel to tak bylo, vůbec jsme nepředvedli, co jsme chtěli. A dostali jsme za to zaslouženou lekci.“