Flek: Když dáme jeden gól a na konci budeme řvát vítězný pokřik, proč ne

V utkání s Finskem jste v podobné situaci z brejku neproměnil. Repete proti Švýcarům vám vyšlo. Jste tedy spokojený?

„Led nebyl úplně optimální ve všech zápasech. Ale já většinou moc nevymýšlím, snažím se rovnou střílet, když vidím, že gólman není vyloženě hodně vyjetý. Zkusil jsem to a propadlo to tam. Jsem rád.“

V útočné zóně jste byli tentokrát spíš opatrní. Co vás k tomu vedlo?

„Proti Finům jsme tam párkrát prohučeli, jak se říká, a soupeř nás trestal z přečíslení. Chtěli jsme si to pohlídat hlavně zezadu a to se nám povedlo.“

Za celý turnaj jste v každém zápase dali jeden gól ze hry v pět na pět. Pomohli jste si přesilovkami, nicméně, není to málo?

„To je věc pohledu. Když vás to dovede k vítězství v zápase, málo to není. Pro diváka to asi není úplně atraktivní, že nejsou žádné přestřelky, ale šance byly. A když dáme jeden gól a na konci si budeme řvát v kabině vítězný pokřik, proč ne.“

Zápasy se Švédskem a Švýcarskem měly hodně podobný průběh. V první třetině jste šli do vedení, ve třetí ho ztratili a rozhodli v zdloužení. Byly oba zápasy opravdu tak stejné?

„Nemyslím, ale po Finsku jsme si řekli, že musíme dobře vstoupit do utkání, což se nám povedlo. Nechtěli jsme inkasovat, chtěli jsme dát první gól, což se nám podařilo. Pak jsme nechtěli udělat někde chybu, kterou by soupeř potrestal. Dali gól z přesilovky, byla to šťastná trefa. Zase jsme ale zvládli prodloužení, je to dobrá výhra.“

Jak byste turnaj zhodnotil celkově?

„Až na zápas s Finskem asi pozitivně. Prohrát se může, ale tohle asi nebylo úplně hodné nás všech. Poučili jsme se z toho, můžeme si vzít to špatné ze zápasu s Finskem i těch ostatních. Je to příprava na vrchol sezony. Poučit se z chyb, vyvarovat se jich a být příště zase o kousek lepší.“