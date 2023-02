Česko - Švýcarsko 2:1p. Poloprázdné baterky, ale Jalonen ví, s kým počítat

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKO | Ještě na tréninku v Praze dostal zásah pukem do tváře a celý turnaj pak hrál s boulí v obličeji. „V nároďáku mám smolíka, trošku jsem s tím bojoval, ale konec super. Boule taky odchází, takže všechno dobrý,“ usmíval se Filip Chlapík po vítězství nad Švýcary v posledním duelu Švédských her. Český tým zvítězil 2:1 v prodloužení, on v čase 61:33 zařídil vítězný gól.

Nebyl to pohledný hokej, český tým však vydřel vítězství. Debaklem od Finů sice padla šance na prvenství v Beijer Hockey Games, stále však Češi můžou pomýšlet na triumf v Euro Hockey Tour. K udržení reálné naděje potřebovali v Malmö porazit Švýcary. To se povedlo.

Zmatený hlasatel po rozhodující trefě Filipa Chlapíka uvedl místo jednoho z asistujících jméno Anton Lundmark, na tom však v tu chvíli nezáleželo. „Proti Finsku jsme si vybrali den blbec a řekli si, že na to musíme dobře zareagovat. Vyhráli jsme v prodloužení, což je pozitivní zpráva,“ pravil střelec rozhodující branky Filip Chlapík.

Trenéři českého týmu přeskupili složení útoků i obranných dvojic, kde zůstal pohromadě pouze pár Zámorský – Jordán. V průběhu turnaje zasáhli do hry všichni nominovaní hráči, pro třetí duel se postavil do branky opět Aleš Stezka, který zazářil proti Švédsku a s Finy střídal po čtyřech gólech Petra Kváču.

„Máme šanci ukázat náš charakter,“ řekl po výbuchu v sobotním duelu trenér Kari Jalonen. „Musíme ukázat bojovnost a vyhrávat souboje, protože nevěřím, že bez toho se dá uspět.“ Mohl být spokojený. Jeho tým poslední duel Švédských her zvládl.

„Můj dojem byl, že kluci měli poloprázdné baterky a úplně je nestačili dobít. Scházela nám energie, kterou obvykle máme. Je to ale těžký turnaj se třemi zápasy ve čtyřech dnech. Už večer po utkání s Finskem jsme si rozebrali, jak jsme soupeři (Finsku) darovali čtyři góly. Myslím, že dnes to byl po stránce týmového výkonu dobrý zápas. Samozřejmě, že když máte 15 střel, nebo kolik jsme jich přesně měli, to určitě není mnoho. Musíme střílet víc, což se týká obránců i útočníků. Na druhou stranu, většina týmů hraje především defenzivně a ne tolik do útoku. Věřím, že při lépe dobitých bateriích bychom toho měli v útoku o něco více,“ hodnotil.

„Nechci se vymlouvat, ale led byl hodně těžký. Puk moc neklouzal a myslím, že bylo i hodně vidět, že kvalita nahrávek nebyla ideální. Všude možně to skákalo a bylo to složitější,“ řekl kapitán Jan Kovář, který hrál 150. zápas v reprezentaci a u vítězné branky byl taky na ledě.

Už krátce po zahájení hry zazvonila branková konstrukce po střele Lukáše Jaška, v 6. minutě se utrhl rychlonohý Jakub Flek, jehož vyslal na výlet Adam Musil. V zápase s Finskem podobnou příležitost český FedEx neproměnil, tentokrát už ano, i když měl kliku. Puk se přes vyrážečku obloučkem odrazil na tyčku a odtud za čáru. Jiří Smejkal měl ve třetí třetině taky příležitost dát si opáčko. Švýcarského gólmana neprostřelil. V 50. minutě sklepnul nástřel Chlapíka, po prověření na videu však měl hůl příliš vysoko.

Švýcaři jsou nevyzpytatelní, jako nováček v EHT dokázali bodovat v pěti z předchozích střetnutí, i když stále čekali na vítězství v běžné hrací době. Ve čtvrtek doma v Curychu málem nachytali Finy, vedli už 5:2, jenže nakonec prohráli po nájezdech. Následně padli v Malmö se Švédy 0:2. V zápase proti českému týmu dostali velkou šanci při pětiminutovém vyloučení Lukáše Kloka. Po jeho přiťuknutí Thieryho Badera to víc zadunělo, než bylo vážné. Nicméně rozhodčí na žádost švýcarské střídačky zákrok prověřili u videa a označili jako vražení na hrazení.

Ani další přesilovky nevyužili, nicméně ve třetí části těsně po ubráněné početní výhodě český tým přece jen inkasoval. Vyrovnával Mike Künzle, jehož ránu přizvedl pod vikýř clonící Ondřej Vála. Opět výtečný Stezka byl proti rychlé změně směru bez šance. Utkání mělo podobný průběh jako to první proti Švédsku. Včetně rozuzlení v nastaveném čase.

„Je dobré dvakrát vyhrát, odcházet ze zápasu vítězně, i když to bylo dvakrát v prodloužení. Ale určitě nejsem spokojený se zápasem proti Finsku. Buďme upřímní, to se nám hrubě nepovedlo. Je ovšem dobré, že můžeme odcházet dvakrát s vítězným pocitem,“ pochvaloval si kapitán Kovář.

„Pro mě byl turnaj určitě prospěšný v tom, že jsem tyhle kluky viděl hrát. Společně si to vyhodnotíme a budeme vědět zase o něco více v otázce, koho si můžeme napsat na seznam a kdo tak bude bojovat o místo v týmu pro turnaj mistrovství světa,“ dodal Kari Jalonen.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 55:15. Künzle Hosté: 05:13. Flek, 61:33. Chlapík Sestavy Domácí: Aeschlimann (29. Nyffeler) – Frick (A), Fora (C), Mi. Müller, Gross, Bichsel, Vouardoux, Geisser, Delémont – Zehnder, Thürkauf (A), Herzog – Knak, Jäger, Künzle – Bader, Schmid, Miranda – Riedi, Senteler, Meyer. Hosté: Stezka (Kváča) – Zámorský, Jordán, Mozík, Kempný, Pýcha, Klok, Zábranský, Vála – Chlapík, Kovář (C), Smejkal (A) – Jašek, Sobotka (A), H. Zohorna – Flynn, Musil, Kovařčík – Hrabík, Černoch, Flek – Bambula. Rozhodčí Björk, Holm – Jonsson, Yletyinen Stadion Malmö Arena, Malmö, Švédsko

Tabulka turnaje

1. Finsko 2 1 1 0 0 12:6 5 2. Švédsko 2 1 0 1 0 3:2 4 3. Česko 3 0 2 0 1 5:8 4 4. Švýcarsko 3 0 0 2 1 6:10 2

Tabulka EHT