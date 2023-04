Reprezentace v Německu: vrchní Flek, přesilovky Sparty, Chlapík musí zabrat

Češi v Německu nedali jediný gól z přesilovky • FOTO: koláž iSport.cz Čeští reprezentanti první dvě zkoušky v přípravě na mistrovství světa zvládnul. V Kasselu a Frankfurtu nad Mohanem zdolal Němce 6:2 a 5:1. Soupeř překvapil, hokej nahoru dolů měl daleko k zákopové válce extraligového play off. Výsledky vypadají jednoznačně, obraz hry však takový nebyl. Hráči nastoupili do zápasu poprvé po delší době, tým vážil tam a zpátky dlouhou cestu autobusem. V testu však Němcům příliš nedovolil a obstál. Zde jsou základní postřehy z dvojutkání.

Flek jako falešný vrchní Byl ho plný led, když kopnul do vrtule, soupeři ho marně naháněli jak horda číšníků falešného vrchního ve známé české komedii. Pokud by se vyhlašoval MVP minisérie s Německem, vyhraje Jakub Flek. Bilance 3+1, v sobotu dal rychle důležitý úvodní gól. Puk ho trefil mezi holeň a hokejku, odrazil se do tyčky a brankář si ho srazil za čáru. Flek potom ještě vyrazil do brejku s brněnským spoluhráčem Horkým. „Čekal jsem, že po mně skočí jejich bek a hodím to Lubošovi. Jenže po mně nešel a gólman mi zavřel úhel,“ líčil útočník, který bojuje o třetí šampionát. „Pokud se to podaří, budu maximálně šťastný,“ přiznal. Jakub Flek v Německu zářil • Foto Pavel Mazáč / Sport

Jalonen testoval spojení V první lajně Michael Špaček a Filip Chlapík z Ambri, ve druhé napřed Roman Horák a David Tomášek ze Sparty, v další karlovarští Jiří Černoch a Ondřej Beránek. Kouč Kari Jalonen sázel na spolupráci klubových dvojiček. Ale neváhal testovat i další kombinace. Na druhý zápas do první formace místo Jiřího Smejkala posunul Tomáška a roztrhl tak čtyřgólový trojzápřah, když k Horákovi s Flekem přišel Horký. „Zaprvé chceme dát šanci každému. Zadruhé, hledáme spojení v jednotlivých lajnách, takže je musíme vyzkoušet. To byl důvod, proč jsme k tomu přikročili,“ vysvětloval Jalonen. Luboš Horký v akci • Foto Michal Beránek / Sport

Přesilovky podle Sparty Společným jmenovatelem obou duelů byly nevyužité přesilovky. „Máme skvělé hráče, kteří je umí. Jde jen o to, aby se sehráli, nacvičili různé vzorce. Věřím, že budeme úspěšní,“ poznamenal Jakub Flek. Češi hráli v početní výhodě celkem pětkrát, nedali ani gól. Ta vůbec první připomínala recept ze sparťanské kuchařky ve čtvrtfinále proti Třinci. Samé přihrávky, žádná akce. Ve druhém utkání nastalo zlepšení.„V první přesilovce jsme měli dvě výborné šance. Myslím, že jsme to sehráli dobře, stačilo trefit. Atakovali jsme bránu, už jen dát gól,“ vracel se David Tomášek. Češi dali v Německu paradoxně více gólů v oslabení než v přesilovkách • Foto profimedia.cz

Chlapík se musí pochlapit Bojuje o první účast na velkém turnaji, střelecky se prosadil v obou zápasech s Německem. Ale musí se ještě pochlapit. Filip Chlapík sám přiznal, že to nebylo ono. Ve čtvrtek upravil na konečných 6:2 trefou do prázdné brány, při odvetě skóroval po krásné přihrávce Michaela Špačka. „Góly jsou hezké, ale oba padly vlastně do prázdné brány. Jak člověk přes měsíc nehraje, není to úplně ono.Mám daleko k tomu, jak bych chtěl hrát,“ připustil útočník, který si v reprezentaci v této sezoně připsal v osmi utkáních osm bodů. Filip Chlapík • Foto Pavel Mazáč / Sport