Kapitán Jordán po druhé výhře: Těžký týden. Poprali jsme se s tím dobře

Dvě celkem jednoznačná vítězství, až na výjimky herní převaha. Jste s dvojutkáním hodně spokojeni?

„Myslím, že je fajn, že jsme dokázali oba zápasy vyhrát. Prožili jsme dlouhý týden a začátek byl hodně náročný. Měli jsme dvoufázové tréninky, do toho ještě posilovnu. V součtu s dlouhým příjezdem to nebylo úplně ideální, ale dobře jsme se s tím poprali. Jsem rád, že jsme oba ty zápasy vyhráli.“

Český tým nastřílel celkem jedenáct branek. To je taky hodně pozitivní, co myslíte?

„Určitě. Němci byli dost agresivní, i na videu jsme viděli, že jejich obránci chodili do pinče a nám se to tam hodně otevíralo. Dostávali jsme se do přečíslení dvou i tří na jednoho. Jsem rád, že jsme ty šance využili, ale na druhou stranu - měli jsme jich daleko víc. Takže si myslím, že mohlo být víc i těch gólů. To však nemění nic na tom, že jsem vážně rád za ta dvě vítězství.“

Stejně jako ve čtvrtek v Kasselu jste inkasovali v oslabení. Byly tam nějaké styčné body?

„Těžko říct. Na Němce jsme se připravovali. Před zápasem jsme viděli, jak přesilovku hrají. Před dnešním gólem vyhráli buly, hráč dostal nabito, nerozpakoval se, vystřelil a krásně to trefil. V Kasselu padla branka ke konci přesilovky po dobré teči. Němci mají na tohle šikovné hráče, ale myslím, že jsme v zápasech odvedli dobrou práci.“

Přesilovky jste dvě nevyužili ve čtvrtek a tentokrát tři. Nastal v nich nicméně nějaký posun?

„Já přesilovku nehraju. (usměje se). Ale je vždycky těžké, když kluci spolu hrají přesilovku naostro víceméně poprvé a času na secvičení nebylo moc. Hře v početní převaze se ovšem věnujeme na tréninku, máme k tomu videa, hráči, co tam chodí, jsou velice šikovní. Myslím, že je jen otázka času, kdy to tam začne padat. Ale samozřejmě pak v zápasech hodně pomůže, když dokážete dát gól z přesilovky.“

Opticky vypadaly líp, byl v tom rozdíl?

„Myslím, že už byly lepší. Hned z té první jsme měli dát gól, jak Roman Horák střílel dvakrát ze slotu, přímo z předbrankového prostoru. Bylo potřeba jen trefit bránu. Ale šance ze začátku nějaké byly. Bez výmluv říkám, že led byl hodně těžký, kolikrát puk úplně odskočil. Každopádně máme pořád na čem pracovat.“

I zpátky domů cestujete autobusem. Z Frankfurtu je to dlouhá štreka, jen do Prahy trvá kolem šesti hodin. Nebudete rozbití?

„Je to tak, jak to je. My pak máme ještě nějaký čas, než dojedeme do Zlína. Další srazy budou na Moravě, takže pro nás Zlíňáky to bude lepší. Uvidíme,jak se to vyvine, jestli budeme pokračovat dál, nebo ne “