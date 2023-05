Poslední zlatý kapitán Rolinek: Před finále jsem se ostříhal na záchodě

S kapitánským céčkem šéfoval partě kolem Jaromíra Jágra a Tomáše Vokouna, která se strachovala o postup do čtvrtfinále, ale nakonec z toho bylo zlato. A někdejší útočník Tomáš Rolinek hrál klíčovou roli. Ve slavném finále s Ruskem (2:1) vstřelil vítězný gól, ale potom na konci se na trestné lavici modlil, aby soupeř nesrovnal. „Měl jsem strašný nervy,“ vzpomíná světový šampion, jenž aktuálně jako sportovní manažer vede pardubický B tým v první lize.

„Jestli si dobře vybavuju, tak před finále s Ruskem jsme neměli rozbruslení, ale šli jsme se projít do parku. Nic mimořádného se během dne nedělo. Vlastně až na to, že jsme s Petrem Čáslavou zašli do jednoho obchůdku, koupili jsme si strojek a já jsem se ostříhal.

Abych večer na vítězné fotce vypadal hezky! Ne, to si pochopitelně dělám srandu… Už delší dobu jsem si říkal, že mám dlouhý vlasy, navíc takový neudržovaný, takže jsem se prostě ostříhal. Vlezl jsem si na pokoji na záchod a strojkem jsem si vlasy zkrátil.

Když se mám vrátit k tomu finálovému zápasu, tak pochopitelně dodneška mám před očima, jak jsem dvě minuty před koncem šel na trestnou lavici.