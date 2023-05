PŘES PŘÍKOP s Mrázovou: jak se živila ve Švédsku i co je špatně v mládeži

Oba hosté dostali i společnou otázku a to, zda si myslí, že se někdy může stát, že by žena hrála nejprestižnější soutěž NHL. „Myslím, že nebude, když se budeme bavit o fyzičce a jak se hraje do těla, tak myslím, že to nepovolí,“ nabídla svůj pohled Kateřina. A s tím souhlasil i Ondřej. „Podle mě se to nestane nikdy v životě.“

Možnost položit hostce otázku využil i sportovní redaktor. Jaké podmínky hokejistkám nabízí švédská liga, ve které Katka absolvovala tři sezony?

„Mají tam skvělý přístup a podporují ho finančně. Aby se tomu dalo říkat profesionální hokej a holky nemusely chodit do práce, tak to tam úplně není. S platem se dá vyžít, ale není to na to, aby se něco ušetřilo. Podmínky jsou zastřešené díky mužským klubům, což pomáhá z hlediska zázemí a úroveň může jít nahoru každým rokem,“ popsala svou zkušenost. Sportovní kariéru doplnila tím, že vedla tréninkové kurzy pro děti a založila sportovní kempy pod hlavičkou tamního klubu.

Pro sportovní prostředí jsou typické konkurenční boje, platí to i v redakci sportovního deníku? To zhodnotil pozvaný novinář. „Určitě. Je to pro mě velký motor, že mám v hokejovém oddělení skvělé kolegy a fakt mě motivují. Mám dobrého nadřízeného - Pavla Ryšavého, u kterého jsem si vědom, že je jako novinář ještě o level dál, je zkušenější, víc toho prožil a pořád mě to motivuje k práci.“

V ženském hokeji jsou bodyčky zakázány, v přeneseném významu v médiích toto pravidlo neplatí. „Určitě je u nás konkurenční prostředí, protože každý chce přijít s dobrou věcí, mít svůj podpis, jméno a fotku v novinách u něčeho, co se bude číst.“

Co všechno Kateřině dal hokej, kterému podřídila celý život? „Naučil mě spoustu věcí - týmovost, poznávání nových lidí i kultur, rozvíjení sama sebe. Pomohlo mi to otevřít oči, jak to funguje v jiných zemích, jak se lidé chovají a přemýšlejí. Určitě mi to pomohlo nebýt kritická v hodně věcech a snažit se lidi pochopit, než je hned odsuzovat.“

Když měl hokejový expert asistentku kapitánky národního týmu popsat jako hokejistku, jaká slova zvolil? „Myslím, že je spíš tvůrkyně hry, že spíš dokáže šanci připravit a co jsem viděl, tak má dobrou střelu a mohla by ji využívat častěji.“ Při svém působení ve Švédsku patřila k nejlepším hráčkám v kanadském bodování. Proč se jí výbornou formu zatím úplně nedařilo přenést do národního týmu? To vysvětlila ve videu.

Na závěr si Zdeněk Haník na našeho redaktora připravil malý test asociací. Co se mu vybavilo, když slyšel jména jako Dominik Hašek, Robert Záruba či Jakub Koreis?

