Den D je tady. Přijde konec Kari éry? Hadamczikem zacloumaly dva otřesy

Hra, která se za hokejovou oponou rozehrála už dávno, by dnes měla dostat finálový part. Jak bude závěr napsán, zatím není jasné. Ke Karimu Jalonenovi se logicky zvěsti o nedůvěře prezidenta Aloise Hadamczika dostaly až do Rigy a Tampere. Po příletu z neúspěšného šampionátu však zůstal nad věcí.

„Nechci to komentovat, určitě se ale musíme sejít a promluvit si mezi čtyřma očima,“ říkal kouč na ruzyňském letišti. Slova o důležitosti schůzky pouštěl do éteru i Hadamczik. Dnes v 10 hodin dopoledne má Jalonen dorazit do pražské Galerie Harfa, kde má sídlo hokejový svaz, aby přednesl svou analýzu mistrovství světa. Doteď se však podle důvěryhodných zdrojů deníku Sport oba pánové nepotkali.

Na dnešních 12:30 byla původně ohlášena tisková konference, kde měl Hadamczik sdělit závěr schůze. Během středy však nejdřív přišla ze svazu zpráva, že žádná tiskovka nebude, aby pak pozdě večer mailem potvrdili, že rychlý tiskový briefing přeci jen proběhne.

Tyhle šachy můžou mimo jiné znamenat, že se nakonec žádný původně plánovaný velký