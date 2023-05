Řeší se Jalonenova pozice, hráči stojí za ním. Ideální Hadamczikův scénář?

Zákulisní hru o místo Kariho Jalonena rozjel už dávno. Byť to Alois Hadamczik sveřepě popírá, na sociální sítě pověsil text o tom, co všechno národnímu týmu na mistrovství světa scházelo a že do příštího šampionátu v Praze se musí změnit styl hry. Rozvést svá slova pro Sport odmítl. Co Jalonen? „Nechci to komentovat, určitě se ale musíme sejít a promluvit si,“ reagoval kouč po příletu na Ruzyni. Za finského odborníka se postavili i hráči v čele s Davidem Pastrňákem.

Před startem letošního šampionátu v Tampere a Rize vyšel v deníku Sport a na webu iSport.cz text s titulkem: Riga 23. Hra o Kariho. Popisoval pletichy, které za oponou rozjel svazový prezident Alois Hadamczik. Hraje se o místo hlavního trenéra národního týmu pro domácí šampionát 2024 v Praze.

Kari Jalonen má pro tenhle turnaj platnou smlouvu. Že by ji svaz nechtěl dodržet, Hadamczik ještě před začátkem mistrovství světa v rozhovoru pro deník Sport důrazně odmítl.

„Pro mě je Kari Jalonen osobnost a velmi zkušený trenér, který umí dát tým dohromady. Není absolutně žádný důvod k nějakým pochybnostem a úvahám. Opakuji, odvolání kouče Jalonena není absolutně žádným tématem,“ hlásil jasně.

Střih do současnosti. Češi ve čtvrtek padli ve čtvrtfinále. S USA prohráli jasně 0:3. Osmé místo, historicky nejhorší výsledek. Fiasko.

„Mistrovství světa se nepovedlo. Výkonný výbor bude žádat trenéra o vysvětlení, proč chyběla kreativita, odvaha, vůle a bojovnost. Na základě toho zaujme výkonný výbor stanovisko. Máme před sebou velkou zodpovědnost za domácí MS, kde se musí změnit náš styl hry,“ vypustil Hadamczik během pátečního dopoledne na Twitter.

Bum. Král se na šachovnici posunul. Partie pokračuje.

Co chtěl svým komentářem na sociální síti sdělit? Jaká je tedy aktuálně Jalonenova pozice? A opravdu chce Hadamczik z křesla prezidenta nařizovat trenérovi, jakým stylem má reprezentace hrát?

Odpovědi na tyto a další otázky Sport nedostal. „Žádný rozhovor s vámi dělat nebudu,“ sdělil jasně Hadamczik a doplnil rovněž několik rad o tom, jak dál by měl deník Sport psát a nepsat.

Prezidentovi vadí, že Sport o jeho zákulisním dovádění informuje. Mimochodem, že je Jalonenova židle v prostředí opravdu žhavým tématem, vědí i sami hráči národního týmu. Několik z nich Sportu potvrdilo, že se tyhle pikle i podle jejich informací skutečně dějí a sami o nich už před šampionátem slyšeli. Zároveň taky v debatě mimo záznam důrazně popřeli, že by nyní uvnitř týmu panovala špatná atmosféra a zmatky, jak se snažil čtenáře v rozhovoru pro sport.cz přesvědčit majitel Pardubic Petr Dědek.

Jalonen měl (a snad pořád má) obrovskou motivaci pro český hokej pracovat. Dával to najevo od první chvíle, kdy před dvěma lety startovala jednání. Z jeho posledních vyjádření však cítíte, že začíná být atmosférou v prostředí unavený. „V tomhle byznysu je na vás vždycky tlak. Od vás novinářů, od fanoušků. Jako trenér v tomhle musíte umět žít, je to pro mě naprosto normální. Dělám tuhle práci celý život a vždycky jsem byl pod tlakem. Nic dalšího nechci komentovat, nechci se bavit o své situaci,“ povídal po příletu do Prahy.

K výrokům Hadamczika se vyjadřovat nechtěl. „Musím s ním mluvit osobně. Jeho tweet jsem zatím nečetl, takže se k tomu nechci vyjadřovat. Taky je v tomhle byznysu spoustu let a ví, jak to chodí. Určitě se s ním ale chci potkat a promluvit si.“

Ideální scénář svazového bosse? Můžete hádat. Ale třeba takový, že podobnými prohlášeními a tlakem docílit toho, že Jalonen funkci položí sám. Myslíte si, že má Fin ve svém věku (63 let) a s úspěchy v zádech (sedm titulů ve Finsku, dva ve Švýcarsku a dvě medaile z MS) potřebu pracovat v nenávistném prostředí, ve kterém mu nejvyšší podkopávají nohy a nevěří mu? Těžko. O práci mít nouzi nebude. Sbalí si, poděkuje a půjde o dům dál. Někam, kde se k němu budou chovat, jak si zaslouží.

Podporu kouči vyjádřil i David Pastrňák, hvězda z NHL. „Kari je vynikající trenér. Mluvím hlavně z loňského mistrovství. Myslím si, že zápas s Amerikou o třetí místo jsme zvládli jenom díky němu. Neskutečně nás připravil. Myslím si, že na bronzu měl velkou zásluhu právě on. Mám s ním dobrou zkušenost. Jeho styl je pochopitelně trošku odlišný, ale myslím si, že na krátkodobý turnaj je dobrý. Podle mě by měl pokračovat,“ ohlásil útočník Bostonu jasně. (Celý rozhovor čtěte ZDE>>>)

Mezi hráči má Jalonen jasné zastání. „Z toho, jak Pasta reagoval, je jasně vidět, jak se ke Karimu staví. Sympatie tam od kluků směrem k trenérovi je, pochvalovali si ho za minulý rok,“ pravil generální manažer současného výběru Martin Havlát.

Přidali se i další. Třeba kapitán Roman Červenka. „Před rokem byl bronz a všichni byli spokojení. Teď to nevyšlo. Kari je dobrý trenér, dobrý člověk. Dělá nejlepší možná rozhodnutí, jaké v tu chvíli cítí. Tak to je. Na ledě je to ale nakonec vždycky o hráčích, ne o trenérovi.“