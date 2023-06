Den D přichází: Jalonen to (těžko) ustojí. Iritují i dohady o jeho platu...

Den D se blíží. I když se po minulém jednání výkonného výboru prezentovalo, že o dalším osudu realizačního týmu reprezentace se má rozhodnout v úterý 20. června, další jednání hokejové vlády je už v pondělí. Zůstane hlavní trenér Kari Jalonen? Nebo ho odvolají? Nebo se opět zatím nerozhodne? Podle zdrojů Sportu je pozice finského experta vážně ohrožená. Nebylo by tedy překvapením, pokud by slyšel: Díky, ale končíš…

Osmého června výkonný výbor nerozhodl. Chtěl po generálním manažerovi Martinu Havlátovi vypracovat hodnotící zprávu, která měla obsahovat jasnou představu, jak bude realizační tým (už bez finského videokouče a bývalého brankáře Fredrika Norreny) fungovat za rok na mistrovství světa v Praze a jak hlavní kouč zařídí, aby byl herní obraz lepší.



Podle informací Sportu to byl právě Kari Jalonen, kdo hodnotící analýzu nakonec z valné části vypracoval.

V pondělí se s ní seznámí jedenáct členů výkonného výboru. A zdá se, že pozice Jalonena je velmi vrtkavá. Jemně řečeno.

Podle informací Sportu pocházející přímo od účastníků jednání, odcházel kouč z minulého rokování, kde obhajoval výsledky na mistrovství světa, s velmi utrápeným výrazem.

Takovou „nálož“ nečekal. Hodně aktivní při dotazech byl i Jaromír Jágr, který se zajímal o konkrétní herní věci. Pátral po detailech, i když přiznal, že celý šampionát nestihl celý sledovat. Velmi aktivní při otázkách byl i prezident svazu Alois Hadamczik.

Jaké je současné rozpoložení finského trenéra? To není zřejmé. Po jednání VV s novináři nekomunikoval. Ani teď nechce nic komentovat. Sdílný nebyl ani agent Jiří Hamal, který kouče zastupuje. Na dotazy Sportu tentokrát vůbec nereagoval.

Jak už deník Sport informoval, Hadamczik se měl bezprostředně po nástupu do funkce nechat slyšet, že Jalonenovi nakloněný není a bude se ho snažit nahradit. Svazový boss by zřejmě uvítal, kdyby to Fin „položil“ sám – k tomu ovšem podle informací Sportu nedojde. Každý trenér chce svou smlouvu dodržet…

V rozhovoru pro Radiožurnál dostal Hadamczik přímou otázku, jestli jeho kroky v rámci aktivit výkonného výboru nesměřují k tomu, aby to jeho členové Jalonenovi „otrávili“, a skončil sám…

„On ten zájem neztratí,“ reagoval prezident Českého hokeje. „Ale i takové osobnosti jako Bukač skončily. Třeba já jsem přijel z olympiády, kde jsem prohrál čtvrtfinále, a řekl jsem, že končím,“ vysvětloval Hadamczik. Pod tíhou okolností skutečně rezignoval v roce 2014, kdy ale coby příčinu odstoupení uvedl „mediální tlak“. A mluvil o nýmandech, kteří píší do novin.

„Skončit osmý, být nejhorší?“ položil si teď řečnickou otázku šéf svazu. „Nevím, který český trenér by to přežil.“



Není tedy vyloučené, že Jalonen svou pozici neobhájí. Členové výkonného výboru údajně nebyli s jeho prezentací výsledků přímo při zasedání úplně spokojeni, obecnou obhajobou je příliš nepřesvědčil. Čekali od něj při analýze víc. Roli však mohlo sehrát i to, že od šéfa svazu i některých členů výkonného výboru necítil už dopředu důvěru a způsob, jakým byl „grilován“, ho zaskočil.

Zvlášť když loňský šampionát skončil bronzem a Jalonen se do českého hokeje zapojil aktivně s tím, že mu chce pomoct. Nepomohlo mu ovšem ani to, že se ukázalo, že situaci s gólmany během šampionátu veřejně nepodával úplně transparentně. Herní projev nebyl zdaleka ideální. Z tohoto pohledu byly připomínky od hokejových ministrů oprávněné.

Ani vnitřní chemie uvnitř realizačního týmu nebyla stoprocentní. Ovšem jak Hadamczik prezentoval konec asistenta Norreny, nebylo podle informací Sportu v souladu s tím, jaký byl Jalonenův postoj – tedy že by si jeho konec přál právě finský trenér.

Hokejovou vládu navíc prý irituje i výše Jalonenovy smlouvy. A to i přesto, že se nejedná o „raketu“, která by se úplně vymykala evropským standardům. I tak mají Hadamczik a spol. pocit, že za takové peníze čekají lepší výkony i výsledky.



Podle zjištění Sportu má mít finský expert v přepočtu okolo 370 tisíc korun měsíčně – tato částka se ovšem snižuje o povinné odvody. I tak jde o nižší gáži, než měl jako hlavní kouč u finské dvacítky. A jakou by dostal jinde.



Jiné zdroje ovšem tvrdí, že se mu kontrakt na poslední chvíli před podpisem zvedl, takže by měl mít v přepočtu okolo 450 tisíc korun čistého. Takže i případnou výši odstupného bude muset VV zvážit…

Rozhodne i tento „detail“ o tom, že Jalonen nakonec u kormidla zůstane?

Za trenéra se bezprostředně po mistrovství světa postavil i útočník Bostonu David Pastrňák, nejlepší český hokejista současnosti, který loni pod jeho vedením pomohl národnímu týmu na šampionátu k zisku bronzu. I tak ale platí, že mezi spoustou odborníků nemá kvůli neatraktivnímu hernímu pojetí Jalonen velké zastání. Navíc se v kuloárech ptají, jestli je vůbec schopný s týmem hrát něco jiného...

Pondělí by o jeho budoucnosti mělo rozhodnout.

Nástupce? Prý s nikým nejednají

Možný nástupce Kariho Jalonena u reprezentace? V kuloárech se nejvíce skloňuje jméno Radima Rulíka, současného kouče dvacítky. „Nejsme s nikým předdomluveni,“ odmítl šéf hokejového svazu Alois Hadamczik pro Radiožurnál, že by s někým on a další členové VV dopředu jednali. Prý by si v tom případě dali měsíc na hledání nového trenéra.

Kdo bude rozhodovat:

Alois HADAMCZIK, prezident

Petr BŘÍZA, viceprezident

Aleš PAVLÍK, viceprezident

Marek CHMIEL

Jaromír JÁGR

Aleš KMONÍČEK

Daniel SADIL

Bedřich ŠČERBAN

Jiří ŠINDLER

Jiří ŠLÉGR

Milan VACKE

(členové výkonného výboru Českého hokeje)