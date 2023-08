Rulík poznal Pastrňáka. Hadamczik vzpomínal na jeho otce: Stejný úsměv

Vůbec poprvé se potkali, potřásli pravicí a řekli si, co a jak. Největší domácí hvězda David Pastrňák má za sebou první schůzku s Radimem Rulíkem. Přání toho druhého netřeba zmiňovat. Nový kouč národního týmu by neodmítl Pastovu účast při MS v Praze. Prvotřídní útočník také ne, jenže byť šampionát láká, raději by v tu dobu s Bostonem válčil o Stanley Cup. Také proto, že od klubu dostal balík nových peněz a vedení Bruins bude žádat revanš za jarní rychlý odchod z prvního kola.

Bylo horko až k zalknutí, přesto borci zvyklí na zimní arény zvládli partičku golfu na výbornou, na hic si nestěžovali. Byli rádi, že se v berounském resortu potkali. Pracovníků slavné ligy kousek do metropole dorazilo více než dvacet, ostatní zaslali omluvenku.

Když měla první skupina berounskou osmnáctku za sebou, uvelebila se v restauraci na pokec. Kubalík, Vladař, Vejmelka, Lauko, Zbořil, Smejkal, Hájek či Rousek si u jednoho stolu povídali o tom, co bylo i co bude. Za chvíli je navštívil i svazový boss Alois Hadamczik. Vzal židli, sedl si k hráčům a asi pět minut jim vykládal, že Praha je velká výzva, ale zároveň že jim přeje co nejdelší cestu v play off. A dodal, že národní tým pod Rulíkem míní hrát aktivní a ofenzivní hokej, který by měl bavit je samotné i fanoušky.

„Těší mě, že se povedlo v jeden čas na jedno místo sehnat tolik kluků,“ netajil Hadamczik. „Prahu nemůžeme nikomu slíbit, spousta kluků bude hrát o Stanley Cup a musí v prvé řadě odvést práci tam, kde jsou zaměstnaní. Ale chtěli jsme hráčům sdělit, že když budou volní, budeme mít o ně velký zájem. Všechny budeme pozorně sledovat,“ ujistil.

Záhy se dostavil i nástupce Kariho Jalonena. Pozdravil se s hráči a jednoho po druhém si je bral na pětiminutové posezení. Kubalík, Vejmelka, Smejkal a další. Vedle sedící Marek Židlický, asistent hlavního kouče, si vzal na delší povídání beky, zahájil s Radimem Šimkem. Z greenu do útrob budovy postupně docházeli další hráči. Tak, jak spolu válčili ve flightu.

V jednom z nich byl i kvartet Pastrňák, Nečas, Hronek a Mrázek. „Žádné rozhovory dnes,“ usmál se David Pastrňák. Ten s Hadamczikem nicméně neodmítl. „Pogratuloval jsem mu k narození malé a vzpomněl na jeho tátu, kterého jsem dříve trénoval. Mají oba úplně stejný úsměv. Na to mi Pasta pověděl, že má něco z táty, něco z mámy a tak prý je to správně,“ přiblížil debatu bývalý kouč reprezentace. A doplnil, že národní trikot není o přemlouvání. „Nechceme nikoho prosit, ale docílit toho, aby kluci pociťovali hrdost, pokud vezmou dres na sebe. Od všech unisono zaznělo, že pokud budou v zámoří volní, rádi přijedou.“

Do Berouna dorazil i Jiří Šlégr. Naganský šampion a člen výkonného výboru obráží srazy všech reprezentačních kategorií, před hráče předstupuje s vlastními myšlenkami na téma, co znamená být členem národního týmu. „Považujeme to za důležité. Navíc nastala nová a nebojím se říci obrovská vzájemná spolupráce mezi všemi kategoriemi od U16 po áčko,“ doplnil Hadamczik. První akcí Rulíkovy družiny bude tradičně listopadová Karjala.

Kdo byl na srazu

Brankáři:

Vítek Vaněček (New Jersey)

Karel Vejmelka (Arizona)

Petr Mrázek (Chicago)

Daniel Vladař (Calgary)

Obránci:

Radim Šimek (San Jose)

Jan Rutta (San Jose)

Jakub Zbořil (Boston)

Filip Hronek (Vancouver)

Libor Hájek (NY Rangers)

Útočníci: