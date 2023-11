Nové dresy reprezentace: vrací se státní znak, kritizovaný lev je pryč

Vytoužená změna bezpochyby mnoho fanoušků českého hokeje se stala skutečností. Z dresů hokejové reprezentace mizí po pěti letech rozpačitě vnímaný motiv lva, na jeho místo se vrací velký státní znak. „Je to první signál, aby trenéři připravili úspěšný tým,“ uvedl prezident Českého hokeje Alois Hadamczik. Představení staronového symbolu národního týmu na trikotech, se kterými Češi nastoupí do sezony vrcholící domácím mistrovstvím světa, bylo vedle první nominace trenéra Radima Rulíka na Karjala Cup hlavním bodem středeční tiskové konference.

Kritici „zmoklé slepice“ se dočkali ještě před zveřejnění jmen hokejistů, které kouč Radim Rulík bere na svoji první akci u reprezentačního áčka. Logo českého hokeje, které v roce 2018 slavnostně představilo svazové vedení ještě pod vedením někdejšího prezidenta Tomáše Krále, úplně mizí z hokejových dresů.

Bylo nahrazeno velkým státním znakem České republiky, se kterým hráči národního týmu naposledy startovali na olympijských hrách v Pekingu 2022.

„Sliby se mají plnit. Když jsem nastupoval, slíbil jsem, že se vrátíme k tomuto znaku. Hokej je národní sport a patří všem divákům. Není to fráze, jsou to fakta. A my diváky potřebujeme. Je to první signál, aby trenéři připravili úspěšný tým,“ uvedl svazový šéf Alois Hadamczik při představení nových dresů se staronovým symbolem.

Po dle obchodního a marketingového ředitele Českého hokeje Ondřeje Šnaidaufa s kolegy provedl na konci minulé sezony kompletní průzkum českého hokejového fanouška. Podle anket s příznivci či samotnými hokejisty a hokejistkami vyšlo jasně najevo, že si přejí návrat státního znaku na dres. „Výsledek ankety byl zcela jasný,“ potvrdil svazový funkcionář.