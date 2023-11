Mikeska: Nechápu některé zvyky v repre. Rulík je jiný než Češi před ním

První tiskovka před turnajem EHT, představený realizák, nové dresy a velmi překvapivá nominace. Nedá se říct, že by hokejový národní tým načal sezonu vyvrcholící mistrovstvím světa v Praze nudně. „Tohle je obrovské překvápko. A tím neříkám, že je ta nominace špatná,“ prohlásil Michal Mikeska, stálý člen podcastu Zimák, o nominaci národního týmu pro Karjala Cup.

Hned sedmnáctičlenný realizační tým pak vypadá extrémně nabitě v čele s největší hvězdou, která teprve před chvílí ukončila kariéru - Tomášem Plekancem. „Nevím, jak to bude fungovat. Je důležité, aby po případných dvou, třech zápasech byl realizační tým jednotný a nešly z něj různé hlasy,“ myslí si Mikeska.

„Na mě Rulík nepůsobí jako typ trenéra, který by chtěl dělat všechno sám. Nebojí se posledního slova, ale není to děd Vševěd,“ soudí redaktor Sportu Pavel Ryšavý.

Jak bude Rulíkův realizák vypadat, poberou hráči principy hry? A jaké zavedené pořádky v tom, jak funguje hokejová reprezentace, Mikeska nechápe a stálo by za to je změnit? Jak Rulík funguje v českém prostředí? A co dresy českého národního týmu? V novém Zimáku se podíváme i na tragický případ smrti hokejisty Adama Johnsona, Jágrův výkřik o kladenských fanoušcích a spoustu dalšího.

Zimák je pořad a podcast o aktuálním dění v českém i světovém hokeji v souvislostech a s detailní znalostí prostředí. Vážně i nevážně. Moderuje Martin Vait.

0:00 Nominace? Velké překvapení. Ale chápu ho. Na rozdíl od některých zavedených pořádků, říká Mikeska

17:56 Jak si sedne Rulíkův realizační tým, předváděná hra a jak komunikuje s kluby a chodí na tréninky?

40:06 Dresy repre: znak krásný, ale jako tréninkový trikot. A ti sponzoři…

52:23 Případů jako Petgrave se děje pořád víc. Chce to větší ochranu