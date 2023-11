Jašek o incidentu i prvnímu tréninku pod Rulíkem: Jeho hokej mi bude sedět

Máte po prvním tréninku. Intenzita byla velká hned od začátku?

„Jak jste říkal, bylo to v tempu. Někteří kluci ještě hráli v neděli a v sobotu. Ti, co nehráli, se do toho aspoň mohli dostat.“

Jak jste to měl vy osobně, stihl jste si trochu odpočinout?

„Cestoval jsem celý den, takže nic jednoduchého.“

Osobně body sbíráte, ale s Oskarshamnem vám to zatím moc nešlape. Přijel jste si spravit chuť?

„V týmu se nám bohužel nedaří. Jsme teď poslední a zápasy se nám úplně nepovedly. Já jsem se sem hlavně těšil. V pauze si kluci v klubu odpočinou a můžou vypnout. Pak musíme udělat restart, ať se posuneme dál.“

Co vás po povedených sezonách v Lahti vedlo ke změně?

„Ve Finsku jsem byl dva roky. Myslím, že švédská liga je ještě o tři úrovně někde jinde než finská. Chtěl jsem se posunout hokejově dál.“

V čem konkrétně?

„Hráči jsou zkušenější a starší. Hraje se hokej nahoru dolu. Švédi jsou stroje, mašiny prostě. Nevypustí žádnou situaci. Finové, jak vyhráli olympiádu a dvakrát za sebou mistrovství světa, tak se skoro všichni snažili řídit podle stejného systému z reprezentace. Víc bránit, hrát odstoupenou obranu a podobně. Ve Švédsku člověk nemá vůbec na nic čas a hokej je v daleko větším rytmu.“

Je to trochu návrat ke kořenům. Ve Švédsku jste už působil v juniorských soutěžích. Změnilo se za tu dobu něco?

„Asi ne. Moc si to nepamatuju. Bylo mi patnáct, takže už uběhla nějaká doba. Užívám si to. Mám to tam rád a jsem spokojený. Bohužel se nám zatím nedaří.“

Už máte za sebou reprezentační zkušenosti. Věříte, že teď je doba se víc ukázat?

„Přijmu jakoukoliv roli. Budu se soustředit, ať hlavně šlapeme jako tým. Uvidíme, jakou pozici dostanu.“

Myslíte si, že by vám hokej Radima Rulíka mohl sedět víc?

„Myslím, že mi to bude určitě více vyhovovat. Podle mě budeme hrát hokej nahoru dolu. Aspoň to zatím tak vypadá. Máme teprve po prvním tréninku (usměje se), takže těžko hodnotit. Finský systém už jsem zažil poslední rok v klubu. Těším se, že to bude něco jiného.“

Jak je náročné se za dva dny naučit vzorec, který po vás trenér vyžaduje?

„Není to samozřejmě jednoduché. Každý v klubu hraje něco jiného, ale i Švédi a Fini přijedou na sraz a musí se rychle adaptovat. Je to pro všechny stejné. Myslím, že to do hlav dostaneme rychle a předvedeme to na ledě.“

Radim Rulík zmiňoval, že chce informace dávat postupně. Je to pro vás takovou formou lepší?

„Já osobně mám rád méně informací a prostě jenom hrát hokej. Ne tolik na ledě přemýšlet. Člověka to potom svazuje a zbytečně řeší různé věci. Kde si má najet a podobně. Měli jsme už meeting, kde jsme si řekli ty nejdůležitější situace. Zítra máme další, tak přijdou nové informace.“

Národní tým odehraje první zápas ve švédském Växjö, kde se stal incident, při kterém jste sekl soupeře přes ruce. Čekáte nějakou reakci od publika?

„Je to možné. Uvidíme. Možná mě vypískají nebo něco takového, ale co se s tím dá dělat.“ (usměje se)

Vy jste především technický hokejista. Kde se to ve vás vzalo?

„Nevím, jestli se k tomu můžu vůbec vyjadřovat. Ať to pak nejde do nějakých švédských médií.“

Něco vás asi muselo hodně rozčílit…

„Staly se tam některé nepochopitelné situace. Nevím, jestli jste viděli celou situaci, která tomu předcházela. V rohu nám srazili našeho kapitána hlavou na mantinel. Rozhodčí byl metr od toho a hodnotil tak, jak to hodnotil. Já jsem se chtěl jít mstít. Neměl jsem v úmyslu ho zranit nebo mu nějak ublížit. Chtěl jsem jenom chránit našeho kapitána. Podle mě by to udělal každý. Každopádně sekání není asi úplně vhodné. Měl jsem ho vzít třeba do kravaty.“

Dostal jste vlastně někdy takový distanc?

„Minulý rok jsem dostal taky před reprezentační akcí ve Finsku. Shodou okolností za sekání. Nevím, kde se to ve mně bere.“ (usměje se)