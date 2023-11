V tempu a mluvit! Rulík už rozdává noty. Reprezentaci začíná nová éra

Vybalit tašky, seznámit se a do akce, je tady práce. Radim Rulík vedl poprvé reprezentační trénink jako hlavní kouč a začal do hráčů hustit svoji představu hokeje. Ve středu vyrazí národní tým do Švédska, kde rozjede Karjala Cup, o víkendu ho dokončí ve Finsku. Centry si hned bral do parády Tomáš Plekanec a řešil s nimi vhazování. „Jaké know-how? Vždyť já žádné neměl,“ usmíval se.